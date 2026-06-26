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PSG Mercato : après le transfert XXL de Ramos, un accord va être bouclé pour un autre départ !

Par William Tertrin - 26 Juin 2026, 22:00

Le mercato du PSG pourrait connaître un sérieux coup d’accélérateur. Alors que Gonçalo Ramos se rapproche de l’AC Milan, Kang-in Lee est annoncé vers l’Atlético de Madrid.

L’avenir de Gonçalo Ramos semble désormais s’écrire loin du PSG. Alors que plusieurs montants sont évoqués, le journaliste Ben Jacobs rapporte que l’attaquant portugais devrait rejoindre l’AC Milan dans le cadre d’un transfert estimé à 75 millions d’euros, auxquels pourraient 5 millions de bonus.

En manque de temps de jeu malgré des statistiques très intéressantes sous les ordres de Luis Enrique, Ramos était régulièrement annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Son profil plaît particulièrement au nouveau projet milanais, qui est prêt à réaliser un investissement historique pour renforcer son attaque.

Kang-in Lee en discussions avec l’Atlético Madrid

En parallèle, Paris pourrait également voir le dossier Kang-in Lee avance également. D’après Diario Sport, le PSG et l’Atlético Madrid se rapprochent d’un accord pour un transfert du milieu offensif sud-coréen.

Toutefois, le club espagnol n’est pas seul sur le dossier. Des formations de Premier League et de Serie A, dont la Juventus, suivent également la situation de près, ce qui pourrait encore faire évoluer les négociations dans les prochains jours.

Arrivé à Paris en 2023, Kang-in Lee n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable malgré ses qualités techniques et sa polyvalence.

Yan Diomandé, la priorité de Luis Campos

En cas de départ de Kang-in Lee, le PSG aurait déjà identifié son successeur. Selon Diario Sport, Yan Diomandé serait bel et bien la priorité de Luis Campos, comme rapporté depuis plusieurs semaines. Mais Paris ne s’alignera sans doute pas sur le prix demandé par Leipzig.

Le jeune ailier est particulièrement apprécié par Luis Enrique, qui voit en lui un profil capable d’apporter davantage de percussion sur le côté droit de l’attaque parisienne. Son potentiel et sa capacité à éliminer dans les un contre un correspondent parfaitement aux critères recherchés par le staff parisien.

Si les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee se confirment, le PSG pourrait rapidement passer à l’offensive afin de poursuivre le rajeunissement de son effectif tout en conservant une forte compétitivité pour la saison à venir. Le mercato parisien est donc loin d’avoir livré tous ses secrets.

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