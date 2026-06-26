PSG Mercato : un départ à 40 millions d’euros pour l’un des joueurs les plus prolifiques ?

Le PSG pourrait bientôt voir partir l’un de ses attaquants les plus efficaces de ces dernières saisons. Malgré un temps de jeu souvent limité et un statut de joker de luxe sous Luis Enrique, le buteur portugais reste très performant lorsqu’il est sollicité. Mais l’AC Milan a décidé d’accélérer et une offre concrète serait désormais arrivée sur la table parisienne.

Selon La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri ont transmis une première proposition, encore inférieure aux exigences du PSG. Paris attendrait au moins 40 millions d’euros pour ouvrir réellement la porte à un départ, tandis que le montant global de l’opération pourrait grimper autour de 45 millions avec les bonus.

Des statistiques impressionnantes malgré un rôle secondaire

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a jamais été installé comme titulaire indiscutable. Pourtant, ses chiffres restent solides pour un joueur souvent utilisé en sortie de banc ou lors des rotations.

Cette saison en Ligue 1, l’attaquant portugais a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en seulement 1 309 minutes disputées. Il affiche ainsi un ratio d’environ un but toutes les 218 minutes en championnat.

Plus largement, Ramos a déjà marqué 14 buts dès sa première saison à Paris, avant de continuer à peser dans les grands rendez-vous européens et nationaux. Son profil de finisseur, son jeu dos au but et sa capacité à entrer dans une rencontre en font l’un des attaquants les plus rentables de l’effectif parisien à temps de jeu égal.

L’AC Milan veut frapper vite

L’AC Milan aurait fait de ce recrutement une priorité absolue. Les dirigeants italiens cherchent un avant-centre capable de porter leur attaque sur la durée, et le profil du Portugais coche toutes les cases : expérience de la Ligue des champions, vécu international, âge encore favorable et efficacité devant le but.

Le club lombard veut avancer rapidement pour éviter que la concurrence ne se réveille. Les discussions avec Jorge Mendes, l’agent du joueur, seraient déjà bien engagées et un contrat longue durée assorti d’un salaire autour de 4 millions d’euros annuels serait évoqué.

Le PSG prêt à faire une grosse vente ?

Le PSG ne devrait pas brader son attaquant. Recruté pour environ 80 millions d’euros bonus compris, Gonçalo Ramos représente encore un investissement important pour le club parisien. Une vente proche de 40 millions d’euros permettrait de récupérer une partie significative de la mise, mais poserait aussi une vraie question sportive.

Car si Ramos n’est pas toujours le premier choix de Luis Enrique, il demeure une solution offensive fiable. Son départ obligerait Paris à trouver un nouveau profil capable de marquer rapidement, sans exiger forcément un statut de titulaire.

L’AC Milan a lancé l’offensive. Le PSG, lui, va devoir décider s’il préfère encaisser un gros chèque ou conserver un attaquant qui, malgré un rôle secondaire, continue de répondre présent quand il entre sur le terrain.