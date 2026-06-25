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FRANCE

PSG Mercato : Leipzig a un plan précis pour Diomandé, Paris explose de rire

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 22:00

Le RB Leipzig a rejeté une deuxième offre de Liverpool pour Yan Diomandé. Le club allemand compte désormais sur l’intérêt du PSG pour déclencher une surenchère.

Le PSG se retrouve malgré lui au cœur de l’un des plus gros dossiers du mercato européen. Alors que Liverpool pousse depuis plusieurs semaines pour recruter Yan Diomandé, le RB Leipzig aurait rejeté une deuxième offre des Reds, estimée à 116 millions d’euros après une première proposition proche des 100 millions. Une décision qui s’explique par une stratégie bien précise : utiliser l’intérêt supposé du PSG pour faire monter les enchères.

Selon plusieurs sources allemandes, les dirigeants de Leipzig estiment que le jeune international ivoirien de 19 ans peut encore voir sa valeur grimper, notamment grâce à sa Coupe du monde actuellement en cours. Le club allemand serait même prêt à repousser toute discussion sérieuse tant que la compétition n’est pas terminée.

Leipzig rêve d’un duel PSG-Liverpool

En coulisses, Leipzig espère surtout qu’une bataille financière s’engage entre Liverpool et le PSG. Des médias allemands évoquent depuis plusieurs jours une attente du club saxon concernant une éventuelle offensive parisienne, tandis que certaines rumeurs parlent même d’une offre améliorée du champion d’Europe dans les prochaines semaines.

Mais cette hypothèse semble aujourd’hui davantage servir les intérêts de Leipzig que refléter une réelle intention parisienne. Car si le PSG apprécie le profil de Diomandé, le contexte est très différent de celui de Liverpool.

Pourquoi Paris ne devrait pas entrer dans cette surenchère

Contrairement aux Reds, qui recherchent activement un successeur à Mohamed Salah sur le long terme, le PSG dispose déjà d’une forte concurrence offensive avec Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. L’urgence sportive n’est donc pas la même.

Surtout, voir Paris s’aligner sur des montants supérieurs à 120 millions d’euros pour un joueur de 19 ans qui ne compte qu’une seule saison complète au plus haut niveau paraît peu crédible. Même les médias proches du PSG invitent à la prudence face aux chiffres qui circulent autour du dossier.

Liverpool reste le seul candidat réellement offensif

Pour l’instant, Liverpool demeure le club le plus concret dans ce dossier. Les Reds ont déjà vu une première offre de 100 millions d’euros repoussée et seraient prêts à revenir à la charge avec une proposition encore supérieure. Malgré cela, Leipzig continue de fermer la porte et espère obtenir davantage.

Reste une question : jusqu’où peut aller ce jeu de poker ? À force d’attendre une hypothétique surenchère du PSG, Leipzig prend aussi le risque de voir Liverpool se tourner vers d’autres pistes. Et du côté parisien, certains doivent probablement observer ce feuilleton avec un sourire amusé tant les montants évoqués semblent aujourd’hui déconnectés de la réalité du marché.

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