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FRANCE

PSG Mercato : coup de théâtre dans le dossier Diomandé, il est signé Luis Enrique !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 18:25
Luis Enrique

Annoncé moins prioritaire ces derniers jours, Yan Diomandé resterait dans les petits papiers du PSG, et surtout de Luis Enrique.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain suivrait de près l’ailier gauche du RB Leipzig, Yan Diomandé, qui réalise actuellement une Coupe du monde 2026 remarquée sous les couleurs de la Côte d’Ivoire. Mais alors que le compte X @PSGInside_Actu a récemment affirmé que l’Ivoirien ne constituerait plus une priorité absolue pour les dirigeants parisiens, le quotidien catalan Sport avance une version différente ce lundi.

Luis Enrique pousse pour Diomandé

D’après le média espagnol, Luis Enrique pousserait toujours en interne pour le recrutement de Yan Diomandé, dont le profil correspondrait parfaitement aux exigences du technicien espagnol. Percutant, rapide et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, l’ancien joueur de Leganes disposerait de qualités particulièrement appréciées par l’entraîneur parisien.

Toutefois, le dossier resterait étroitement lié à l’avenir de Bradley Barcola. Selon Sport, Yan Diomandé ne devrait rejoindre le PSG cet été qu’en cas de départ de l’international français. Les dirigeants franciliens continueraient donc de surveiller attentivement la situation du jeune Ivoirien, tout en attendant d’y voir plus clair concernant leur secteur offensif.

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