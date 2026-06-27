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FRANCE

PSG Mercato : grosse menace pour Bouaddi, le LOSC négocie avec un autre cador !

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 09:00
Ayyoub Bouaddi

Le dossier Ayyoub Bouaddi s’enflamme sur le marché européen. Alors que le PSG est très intéressé, Manchester City a franchi un cap en entrant en contact direct avec le LOSC.

Le PSG reste pleinement attentif à l’évolution du dossier Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu du LOSC figure depuis plusieurs mois sur les radars du club parisien, dans un mercato où les plus grands clubs européens cherchent à anticiper l’avenir.

En effet, le club de la capitale fait partie des écuries qui étudient sérieusement la situation du joueur, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais la concurrence s’intensifie fortement, notamment en Premier League.

Manchester City passe à l’action auprès de Lille

Selon les informations révélées par Matteo Moretto, Manchester City est désormais très intéressé par Ayyoub Bouaddi et a franchi une étape importante dans le dossier.

Le club anglais a même établi des contacts directs avec le LOSC Lille, preuve d’un intérêt concret et structuré pour le milieu de terrain français.

Cette prise de contact marque une accélération nette dans un dossier jusque-là suivi à distance par plusieurs cadors européens.

Un profil qui séduit toute l’Europe

Âgé de seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi impressionne par sa maturité et sa capacité à évoluer dans l’entrejeu du LOSC malgré son jeune âge. Son rayonnement à la Coupe du Monde avec le Maroc contribuent à faire grimper encore plus sa cote.

Son profil de milieu moderne attire logiquement les plus grands clubs européens, dont le PSG, Manchester City, Arsenal ou encore le Real Madrid, tous cités parmi les prétendants.

Le LOSC, de son côté, sait qu’il tient un élément extrêmement prometteur et ne compte pas le laisser partir facilement.

Le LOSC fixe ses conditions

Lille reste ferme sur sa position : le club nordiste n’est pas vendeur à court terme, sauf offre exceptionnelle. Le prix du joueur est estimé à environ 60 à 65 millions d’euros, ce qui annonce un dossier majeur du mercato. Prolongé récemment dans le Nord, Bouaddi représente un actif stratégique pour le projet lillois.

Et avec l’entrée en action de Manchester City et l’intérêt constant du PSG, le dossier Bouaddi pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons du mercato, si ce n’est déjà le cas. Le club parisien reste en position d’observation, tandis que les Sky Blues semblent prêts à passer à la vitesse supérieure.

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