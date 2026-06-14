CDM 2026 : Bouaddi apporte une mauvaise nouvelle au PSG, El Aynaoui rend fier le RC Lens et enflamme l’OM

Dans un choc Brésil–Maroc conclu sur un nul (1-1), deux Marocains ont marqué les esprits, dont Neil El Aynaoui, ancien du RC Lens, mais Ayyoub Bouaddi a vraiment crevé l’écran.

Il y a des matchs qui changent un statut. Face au Brésil, Ayyoub Bouaddi a franchi un cap. Le milieu de terrain du LOSC, déjà identifié comme l’un des plus grands talents de sa génération, a livré une prestation d’une rare maîtrise dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas pour son tout premier match en Coupe du Monde.

Sous pression constante face au talent brésilien, Bouaddi a impressionné par sa justesse technique et sa sérénité. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes : 91% de passes réussies, 100% de réussite sur ses passes longues (1/1), 9 duels gagnés sur 13 au sol et 3 dribbles réussis sur 5. Mais au-delà des stats, c’est son impact global qui a sauté aux yeux : orientation du jeu, gestion des temps faibles, et capacité à casser les lignes dans les moments clés.

Dans un match d’une telle intensité, face à un Brésil qui a accéléré par séquences, le joueur formé à Lille a incarné l’équilibre du Maroc. Il a été sans conteste l’un des hommes du match, tant son influence a été déterminante dans la stabilité collective.

Pour le LOSC, ce type de prestation confirme une tendance : celle d’un joueur déjà prêt pour les grands rendez-vous, malgré son très jeune âge. Et le club lillois peut se frotter les mains, car Bouaddi vient de prendre quelques millions en plus. Pas forcément une bonne nouvelle pour les courtisans, dont le PSG.

El Aynaoui, héritier du RC Lens bientôt à l’OM ?

En parallèle, Neil El Aynaoui a lui aussi livré une très bonne prestation, même si Bouaddi a crevé l’écran. Si l’ancien milieu du RC Lens a été pris par Vinicius sur le superbe but de l’égalisation, il a terminé le match avec 89% de passes réussies (47/53), une grosse activité défensive (3 tacles réussis sur 4, 9 duels gagnés sur 16) et une présence constante dans la récupération, il a confirmé son rôle de sentinelle moderne : propre à la relance, agressif sans le ballon, et précieux dans l’équilibre collectif. Dans le temps additionnel, il a même fait une grosse frayeur à Alisson sur une dangereuse frappe de loin.

Son profil rappelle forcément ses années lensoise : à Lens, où il a débarqué en 2023, il s’était déjà imposé puis révélé comme un milieu de référence. À Rome, il a franchi un palier dans la gestion des matchs de très haut niveau — et cette rencontre face au Brésil en est une nouvelle preuve. Son été pourrait s’annoncer chargé, et les supporters de l’OM l’apprécient beaucoup. Peut-être encore plus après ce match.

Une bonne pub pour le LOSC et le RC Lens

Ce duel indirect entre ces deux joueurs raconte aussi quelque chose du football français actuel. D’un côté, le LOSC continue de produire des talents capables de s’imposer sur la scène mondiale très tôt, à l’image de Bouaddi, symbole d’un projet tourné vers la formation et la projection rapide au très haut niveau.

De l’autre, le RC Lens, qui a contribué à façonner des joueurs comme El Aynaoui, confirme son rôle de tremplin vers l’élite européenne, avant que ses cadres ne s’installent dans des clubs majeurs comme l’AS Rome.

Dans ce Brésil–Maroc intense, ces deux trajectoires se rejoignent : celle de joueurs passés par la Ligue 1, désormais capables de tenir tête à une des meilleures sélections du monde.

Ce 1-1 face au Brésil ne restera pas seulement comme un résultat de prestige pour le Maroc. Il symbolise surtout l’émergence de deux milieux de terrain.

Deux noms à retenir. Deux profils différents, une même évidence : le milieu marocain s’est trouvé deux nouvelles références pour les années à venir. Mais il faut se le dire, c’est bien plus la performance d’Ayyoub Bouaddi qui va rester dans toutes les têtes.