À LA UNE DU 13 JUIN 2026
[15:26]PSG Mercato : Paris a craqué sur une pépite annoncée de la Coupe du monde 2026 !
[14:59]OM Mercato : Iliman Ndiaye programme déjà son retour à Marseille
[14:32]FC Nantes Mercato : les Canaris actent discrètement le départ d’un titulaire
[14:05]ASSE Mercato : les supporters des Verts ont tranché pour le futur club de Stassin !
[13:40]RC Lens Mercato : Leca a un gardien dans le viseur, coup de théâtre pour Risser ?
[13:15]OM : les premières pistes de Lorenzi pour le mercato estival
[12:50]PSG Mercato : coup dur dans le dossier Bouaddi (LOSC)
[12:25]FC Nantes : la date de l’officialisation pour Der Zakarian se précise
[12:00]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue estivale !
[11:35]ASSE Mercato : une première recrue attend le feu vert de Ian Cathro

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : coup dur dans le dossier Bouaddi (LOSC)

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 12:50
💬 Commenter
Ayyoub Bouaddi (LOSC)

Le PSG aurait vu arriver la concurrence d’Arsenal dans le dossier menant au jeune milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi.

Le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi ferait partie des profils étudiés par le Paris Saint-Germain pour renforcer son entrejeu cet été. Impressionnant de maturité malgré son jeune âge, le néo-international marocain aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui continueraient de miser sur des joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée au sein du projet de Luis Enrique.

Arsenal entre dans la danse pour Bouaddi

Mais le double champion d’Europe en titre devrait faire face à une concurrence de taille dans ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Arsenal suivrait également avec attention l’évolution du joueur formé à Lille. Les Gunners envisageraient même d’accélérer prochainement les discussions afin de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents et tenter de convaincre le jeune milieu de poursuivre sa progression en Premier League.

Conscients de tenir l’un des plus grands talents de leur effectif, les dirigeants lillois ne comptent toutefois pas brader leur pépite. Pour espérer s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi cet été, les prétendants devront débourser une somme conséquente puisque le LOSC réclamerait près de 70 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la confiance placée par les Dogues dans le potentiel du joueur et qui pourrait refroidir certains courtisans lors du mercato estival.

PSGLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : LOSC, PSG