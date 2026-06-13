PSG Mercato : coup dur dans le dossier Bouaddi (LOSC)

Le PSG aurait vu arriver la concurrence d’Arsenal dans le dossier menant au jeune milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi.

Le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi ferait partie des profils étudiés par le Paris Saint-Germain pour renforcer son entrejeu cet été. Impressionnant de maturité malgré son jeune âge, le néo-international marocain aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens, qui continueraient de miser sur des joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée au sein du projet de Luis Enrique.

Arsenal entre dans la danse pour Bouaddi

Mais le double champion d’Europe en titre devrait faire face à une concurrence de taille dans ce dossier. En effet, selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Arsenal suivrait également avec attention l’évolution du joueur formé à Lille. Les Gunners envisageraient même d’accélérer prochainement les discussions afin de prendre une longueur d’avance sur leurs concurrents et tenter de convaincre le jeune milieu de poursuivre sa progression en Premier League.

Conscients de tenir l’un des plus grands talents de leur effectif, les dirigeants lillois ne comptent toutefois pas brader leur pépite. Pour espérer s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi cet été, les prétendants devront débourser une somme conséquente puisque le LOSC réclamerait près de 70 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la confiance placée par les Dogues dans le potentiel du joueur et qui pourrait refroidir certains courtisans lors du mercato estival.