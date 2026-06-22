Le PSG veut accélérer le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) au mercato et a passé la vitesse supérieure en pleine Coupe du Monde.

Le PSG ne perd pas de temps. Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris son téléphone pour tenter de convaincre l’un des plus grands espoirs du football français de rejoindre Paris dès cet été.

Le PSG passe à l’offensive

Selon les informations d’Ilyes Kaddouri, journaliste pour DZ Foot, le président du PSG s’est directement impliqué dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de terrain est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération et son profil séduit particulièrement les décideurs du club de la capitale. « Nasser El Khalaïfi a appelé Bouaddi. Le président du PSG considère Bouaddi comme un talent intergénérationnel et souhaite absolument le signer cet été. L’idée de rejoindre le PSG plaît énormément à Bouaddi mais il est pour l’instant focus sur la CDM », explique le journaliste. Une démarche qui illustre à quel point le PSG considère ce dossier comme prioritaire. Si l’intérêt parisien semble bien réel, le principal intéressé n’aurait pas fermé la porte à une arrivée au Parc des Princes. Bien au contraire.

Toujours selon les informations dévoilées par DZ Foot, l’idée de rejoindre le champion de France serait particulièrement attractive aux yeux du jeune joueur. Cependant, Bouaddi aurait choisi de repousser toute réflexion approfondie concernant son avenir. Son attention est actuellement entièrement tournée vers la Coupe du monde 2026, compétition qu’il dispute actuellement. Une position qui témoigne de sa maturité malgré son jeune âge.

Un dossier qui pourrait s’accélérer après le Mondial

Depuis plusieurs mois, le PSG cherche à renforcer son effectif avec des joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée. Le profil de Bouaddi correspond parfaitement à cette stratégie. Technique, intelligent dans ses déplacements et doté d’une grande marge de progression, le milieu de terrain coche de nombreuses cases recherchées par la direction sportive parisienne. Le fait que Nasser Al-Khelaïfi intervienne personnellement dans les discussions montre également l’importance accordée à cette piste.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise. Mais les signaux envoyés par le clan du joueur apparaissent plutôt positifs pour le PSG. Une fois la Coupe du monde terminée avec le Maroc, les discussions pourraient rapidement reprendre afin de déterminer si le jeune prodige poursuivra sa progression sous les couleurs parisiennes. Une chose est sûre : Paris a déjà lancé les grandes manœuvres et semble prêt à tout faire pour attirer celui qui est présenté en interne comme un talent générationnel.