À LA UNE DU 22 JUIN 2026
[14:20]Stade Rennais Mercato : Haise a craqué sur un buteur du Mondial 2026
[14:00]OM Mercato : un ancien cador du LOSC qui brille en Premier League dans les valises de Genesio à Marseille ?
[13:40]PSG Mercato : Al-Khelaïfi a passé un coup de fil à Bouaddi (LOSC) en pleine Coupe du Monde, sa réponse en dit long sur son avenir ! 
[13:20]ASSE : un tout nouveau latéral droit offert sur un plateau à Cathro
[13:00]PSG, RC Lens, OM, OL, Stade Rennais, LOSC : mieux que l’IA, il voit Marseille finir sur le podium de L1 ! 
[12:40]OM Mercato : un nouveau cas Greenwood annonce un coup dur juste avant la DNCG ! 
[12:20]PSG, Real Madrid Mercato : une grande annonce est tombée sur l’avenir d’Olise
[12:00]ASSE : la Coupe du monde 2026 vire au cauchemar pour Ben Old
[11:40]OM, Stade Rennais Mercato : courtisé, Malang Sarr se moque ouvertement du RC Lens et de Toppmöller !
[11:20]Stade Rennais Mercato : martyrisé par Messi, un chouchou de Haise quitte la Coupe du Monde ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Al-Khelaïfi a passé un coup de fil à Bouaddi (LOSC) en pleine Coupe du Monde, sa réponse en dit long sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 13:40
Ayyoub Bouaddi
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG veut accélérer le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) au mercato et a passé la vitesse supérieure en pleine Coupe du Monde.

Le PSG ne perd pas de temps. Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris son téléphone pour tenter de convaincre l’un des plus grands espoirs du football français de rejoindre Paris dès cet été.

Le PSG passe à l’offensive

Selon les informations d’Ilyes Kaddouri, journaliste pour DZ Foot, le président du PSG s’est directement impliqué dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu de terrain est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération et son profil séduit particulièrement les décideurs du club de la capitale. « Nasser El Khalaïfi a appelé Bouaddi. Le président du PSG considère Bouaddi comme un talent intergénérationnel et souhaite absolument le signer cet été. L’idée de rejoindre le PSG plaît énormément à Bouaddi mais il est pour l’instant focus sur la CDM », explique le journaliste. Une démarche qui illustre à quel point le PSG considère ce dossier comme prioritaire. Si l’intérêt parisien semble bien réel, le principal intéressé n’aurait pas fermé la porte à une arrivée au Parc des Princes. Bien au contraire.

Toujours selon les informations dévoilées par DZ Foot, l’idée de rejoindre le champion de France serait particulièrement attractive aux yeux du jeune joueur. Cependant, Bouaddi aurait choisi de repousser toute réflexion approfondie concernant son avenir. Son attention est actuellement entièrement tournée vers la Coupe du monde 2026, compétition qu’il dispute actuellement. Une position qui témoigne de sa maturité malgré son jeune âge.

Un dossier qui pourrait s’accélérer après le Mondial

Depuis plusieurs mois, le PSG cherche à renforcer son effectif avec des joueurs à fort potentiel capables de s’inscrire dans la durée. Le profil de Bouaddi correspond parfaitement à cette stratégie. Technique, intelligent dans ses déplacements et doté d’une grande marge de progression, le milieu de terrain coche de nombreuses cases recherchées par la direction sportive parisienne. Le fait que Nasser Al-Khelaïfi intervienne personnellement dans les discussions montre également l’importance accordée à cette piste.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise. Mais les signaux envoyés par le clan du joueur apparaissent plutôt positifs pour le PSG. Une fois la Coupe du monde terminée avec le Maroc, les discussions pourraient rapidement reprendre afin de déterminer si le jeune prodige poursuivra sa progression sous les couleurs parisiennes. Une chose est sûre : Paris a déjà lancé les grandes manœuvres et semble prêt à tout faire pour attirer celui qui est présenté en interne comme un talent générationnel.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot