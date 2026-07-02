PSG : le Real Madrid a trouvé une idée surprenante pour attirer Hakimi

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Real Madrid ne lâcherait pas totalement Achraf Hakimi. Régulièrement associé à la Maison Blanche, le latéral droit du PSG pourrait bientôt voir un lien inattendu se créer avec son ancien club : celui de son fils.

Selon les informations du journaliste Rodra pour ESPN, le centre de formation madrilène s’intéresserait en effet au fils d’Achraf Hakimi, seulement âgé de 6 ans. Une piste qui ferait forcément beaucoup parler, tant l’international marocain reste lié à l’histoire récente du Real.

Le fils d’Hakimi dans le viseur de la Fabrica

Le Real Madrid a l’habitude d’ouvrir les portes de son académie à des fils d’anciens grands noms du football. Les enfants de Zinédine Zidane sont passés par la Fabrica, tandis que Cristiano Ronaldo Junior s’est récemment entraîné avec sa catégorie d’âge au sein du club madrilène.

Enzo Alves, fils de Marcelo, évolue également chez les jeunes Merengue. Et cette liste pourrait donc bientôt s’allonger avec le fils d’Achraf Hakimi.

Toujours selon ESPN, le Real Madrid suivrait aussi le fils de Raphaël Varane. Le club espagnol semble clairement vouloir entretenir ses liens avec certains anciens visages de la Maison Blanche, tout en préparant l’avenir avec les nouvelles générations.

Un nouveau lien avec Achraf Hakimi

Pour le Real Madrid, l’intérêt porté au fils d’Hakimi pourrait évidemment avoir une dimension plus large. Le latéral marocain connaît parfaitement le club, où il a été formé avant de partir s’aguerrir au Borussia Dortmund puis de rejoindre définitivement l’Inter Milan en 2020.

Depuis son explosion au PSG, Achraf Hakimi est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais le dossier paraît extrêmement compliqué : le joueur est devenu l’un des cadres du club parisien et Paris n’a aucune raison de faciliter un départ.

Créer un nouveau lien familial avec Madrid pourrait donc être une façon habile de garder le contact avec le joueur, même si cela ne représente évidemment pas une garantie sur son avenir sportif.

El Real Madrid también planea incorporar al hijo de Raphael Varane para su cantera esta próxima temporada.



Y siguen muy de cerca a uno de los hijos de Achraf Hakimi. @ESPNDeportes — Rodra (@Rodra10_97) June 30, 2026

Le PSG reste en position de force

À Paris, Achraf Hakimi reste un élément majeur du projet. Sa vitesse, son apport offensif et son expérience des très grands rendez-vous en font l’un des meilleurs latéraux droits du continent.

Le Real Madrid peut multiplier les signaux, mais le PSG garde aujourd’hui la main sur ce dossier. Et avant d’imaginer un éventuel retour à la Casa Blanca, Hakimi devra surtout continuer à briller sous les couleurs parisiennes.

Une chose est sûre : l’intérêt madrilène pour son fils risque de relancer encore un peu plus les rumeurs autour de l’avenir du Marocain.