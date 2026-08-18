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FRANCE

PSG : Luis Enrique a fait basculer le deal à 55 M€

Par Wladimir DELCROS - 18 Août 2026, 19:05
PSG : Luis Enrique a fait basculer le deal à 55 M€

Désormais engagé avec le PSG jusqu’en 2031, Mika Godts a été convaincu par le discours très précis de Luis Enrique. Son agent dévoile les coulisses d’une opération dans laquelle l’entraîneur parisien a joué un rôle déterminant.

Un échange décisif avec Luis Enrique

On vous en parlait dimanche, Mika Godts a officiellement rejoint le PSG en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le nouveau développement concerne la manière dont Paris a convaincu l’ailier belge de 21 ans, également courtisé par le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Dans les colonnes de De Telegraaf, son agent Niels De Jonck raconte notamment un échange par FaceTime avec Luis Enrique. « La conversation a été très agréable et chaleureuse dès le début : empreinte d’humour, tout en laissant naturellement place à des échanges sérieux sur le plan sportif », explique-t-il, dans des propos relayés par CulturePSG.

Une grande liberté promise à Godts

L’entraîneur espagnol a détaillé la place réservée au Belge dans son projet. « Il apprécie les joueurs qui ne sont pas cantonnés à un poste fixe, mais capables de se déplacer librement sur le terrain, d’exploiter les espaces libres et d’apporter de l’imprévisibilité », précise De Jonck.

Godts pourrait donc dépasser le simple rôle de doublure de Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Sa polyvalence lui permet aussi d’évoluer à droite, voire dans une position de faux numéro neuf.

« Le PSG n’est pas une ligne d’arrivée »

Malgré les 45 M€ et les 10 M€ de bonus investis, l’ancien joueur de l’Ajax devra gagner sa place. « Il repart de zéro là-bas », prévient son représentant, qui assure que rien ne lui sera « servi sur un plateau d’argent ».

« Le PSG n’est pas une ligne d’arrivée. C’est un nouveau départ », conclut De Jonck. Déjà apte après avoir disputé huit matches cet été avec l’Ajax, Godts peut postuler pour la réception du Stade Rennais dimanche au Parc des Princes.

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