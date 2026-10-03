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FRANCE

PSG : Un pari à 3,3 M€ sur un milieu ivoirien

Par Louis Chrestian - 3 Oct 2026, 16:01
PSG : Un pari à 3,3 M€ sur un milieu ivoirien

Le Paris Saint-Germain aurait pris une sérieuse option sur Mario Dorgeles, milieu de terrain ivoirien du SC Braga. Le club de la capitale aurait versé 3,3 M€ afin de bénéficier d’une priorité lors d’un éventuel transfert du joueur de 22 ans.

Le PSG prend position pour Mario Dorgeles

Le PSG continue de préparer l’avenir. Selon les informations relayées par Actu Ligue 1, d’après A Bola, le club parisien a versé 3,3 M€ au SC Braga afin d’obtenir une priorité d’achat sur Mario Dorgeles.

À 22 ans, le milieu ivoirien évolue sous les couleurs de la formation portugaise. Aucun transfert vers Paris n’est acté à ce stade, mais cet accord permettrait au PSG de se placer en première ligne si Braga décidait de céder son joueur à l’avenir.

La direction parisienne ne s’est donc pas contentée de manifester un intérêt. Elle aurait engagé une somme conséquente pour sécuriser sa position sur un élément prometteur, sans pour autant conclure immédiatement son arrivée dans la capitale.

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Un droit de préemption exclusif

La nature de l’accord constitue le point central du dossier. Paris disposerait d’un droit de préemption exclusif sur Mario Dorgeles. Concrètement, le PSG serait prioritaire si un futur transfert du milieu de terrain venait à se dessiner.

Les éléments communiqués ne précisent toutefois ni la durée de cette priorité, ni les éventuelles conditions supplémentaires prévues entre les deux clubs. Le montant de 3,3 M€ concerne uniquement l’obtention de ce droit, et non le recrutement définitif de l’international ivoirien.

Cette opération permet surtout aux dirigeants parisiens de garder la main. Alors que le PSG travaille régulièrement en amont sur ses dossiers prioritaires du Mercato, il se ménage ici une longueur d’avance sans bouleverser immédiatement son effectif.

Un investissement qui n’assure pas son arrivée

Le versement de 3,3 M€ ne signifie donc pas que Mario Dorgeles portera nécessairement le maillot parisien. Braga conserve son joueur et aucun montant concernant une éventuelle vente n’a été dévoilé dans les informations disponibles.

Le PSG s’offre en revanche une position privilégiée sur un profil encore jeune. Ce pari financier devra désormais être suivi dans le temps, en fonction de l’évolution du milieu ivoirien au Portugal et des intentions futures du SC Braga.

Paris a ainsi choisi d’anticiper plutôt que d’attendre l’ouverture formelle d’un dossier de transfert. Une stratégie qui lui garantit une place à part autour de Mario Dorgeles, sans préjuger de la suite de sa carrière.

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