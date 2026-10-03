RC Lens : le couperet est déjà tombé pour un jeune parti cet été

Parti du RC Lens après une seule saison en Artois, Erawan Garnier avait rapidement trouvé sa place au SC Bastia. Mais l’international thaïlandais de 20 ans vient de connaître un sérieux coup d’arrêt après une expulsion directe.

Une seule apparition avec le groupe professionnel lensois

Arrivé au RC Lens à la Toussaint 2025, Erawan Garnier n’est pas parvenu à véritablement faire son trou au sein de la maison Sang et Or. Le joueur formé à l’OL n’a connu qu’une seule apparition avec le groupe professionnel lensois la saison dernière, sans réussir à s’installer durablement dans la rotation.

Le jeune milieu offensif a donc quitté l’Artois lors du dernier mercato estival. Transféré au SC Bastia pour la saison 2026-2027, il découvre déjà le troisième club de sa carrière après Lyon et Lens. Un nouveau départ nécessaire pour cet élément prometteur, également international thaïlandais à une reprise.

Garnier s’était installé dans le onze bastiais

Relégué en Ligue 3, le Sporting a rapidement accordé sa confiance à Erawan Garnier. Comme le rappelle Lensois.com dans son suivi des anciens Lensois, le joueur de 20 ans a été titularisé à cinq reprises au cours des sept premières journées de championnat.

Ces chiffres témoignent d’une intégration réussie en Corse. Après une saison presque blanche au RC Lens, Garnier avait enfin trouvé du temps de jeu et une certaine continuité. Son début d’exercice a toutefois basculé lors de la rencontre disputée face à Cannes.

Le RC Lens s’est imposé 2-0 face au Standard de Liège en amical, grâce à Édouard et Thauvin sur penalty. Prochaine étape : l’OL à Bollaert. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2106042929358016856

Une expulsion qui freine son élan

Titulaire contre l’AS Cannes, Erawan Garnier a été directement exclu à la 40e minute pour une intervention jugée dangereuse. Un geste qui a brutalement interrompu son bon début de saison sous les couleurs bastiaises. Le Thaïlandais n’est ensuite apparu lors d’aucune des deux rencontres suivantes.

Cette absence marque un premier frein dans sa tentative de rebond. Garnier avait pourtant profité de son arrivée à Bastia pour engranger les minutes qui lui avaient tant manqué à Lens. Il doit désormais regagner sa place dans un effectif où il avait rapidement convaincu son entraîneur de le lancer.

Un départ encore difficile à juger pour Lens

Du côté du RC Lens, le choix de laisser partir Garnier s’explique notamment par son faible temps de jeu et la concurrence au sein de l’effectif. Comme d’autres anciens Lensois partis rebondir ailleurs, le jeune international avait besoin d’un environnement lui permettant d’enchaîner.

Ses cinq titularisations en sept journées confirment qu’il pouvait répondre présent à cet échelon. Son expulsion rappelle néanmoins que son apprentissage reste en cours. Après ce premier accroc, la suite de sa saison dira si son départ en Corse lui permet réellement de franchir une nouvelle étape.