RC Lens : excellente nouvelle pour Cahuzac avant Lyon, mais…

Le RC Lens s’est imposé 2-0 face au Standard de Liège en amical, avec notamment la titularisation rassurante de Robin Risser, quelques jours après son forfait avec l’équipe de France.

Le RC Lens voulait profiter de la trêve internationale pour retrouver du rythme. Mission accomplie. Opposés au Standard de Liège ce vendredi à la Gaillette, les Sang et Or se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Florian Thauvin. Une rencontre disputée à huis clos et qui permet surtout à Yannick Cahuzac de préparer le retour de la Ligue 1, vendredi prochain face à l’Olympique Lyonnais.

Risser bien présent malgré son forfait avec les Bleus

La principale information à retenir concerne Robin Risser. Le gardien lensois a bien participé à cette rencontre face au Standard, après avoir dû renoncer au rassemblement de l’équipe de France. Appelé pour la première liste de Zinédine Zidane, Risser avait finalement été déclaré forfait après des échanges entre les staffs médicaux français et lensois, le portier étant diminué physiquement.

Sa présence dans les buts face au Standard constitue donc une nouvelle plutôt rassurante pour Yannick Cahuzac. Le gardien de 21 ans a ainsi pu retrouver du temps de jeu et poursuivre sa préparation avant la réception de Lyon.

Toujours aucune nouvelle pour Titraoui, Abdulhamid et Baidoo

Mais cette victoire ne permet pas encore de lever toutes les interrogations autour de l’effectif lensois. Yassine Titraoui, Saud Abdulhamid et Ayanda Sishuba Baidoo, notamment, restent au centre des préoccupations concernant l’infirmerie.

Titraoui avait été annoncé touché aux ischio-jambiers, tandis qu’Abdulhamid avait été éloigné des terrains en raison d’un hématome à la cuisse. Les deux joueurs étaient encore absents lors des précédentes échéances.

Le cas de Baidoo reste également à surveiller. Pour l’heure, leur situation n’a pas été précisée à l’issue de ce match amical face au Standard. Une incertitude qui demeure donc à quelques jours du rendez-vous face à l’OL.

Après ce succès, le Racing dispose désormais d’une semaine pour préparer la reprise du championnat. Lens recevra Lyon le vendredi 9 octobre, avant de retrouver la Ligue des champions quelques jours plus tard.