RC Lens Mercato : petit coup de tonnerre pour l’avenir de Mesloub

Très courtisé en Europe, le jeune talent du RC Lens Mezian Mesloub ne pourra pas rejoindre un club anglais avant ses 18 ans, sauf exception réglementaire.

C’est une donnée importante pour l’avenir de Mezian Mesloub. Alors que le jeune milieu offensif du RC Lens suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens, l’Angleterre ne pourra pas l’attirer dans l’immédiat.

À seulement 16 ans, le Lensois est notamment suivi par plusieurs formations étrangères. Manchester United fait partie des clubs qui surveillent son évolution, tout comme Arsenal et Chelsea. Mesloub a d’ailleurs déjà franchi une étape importante en signant son premier contrat professionnel avec le Racing cet été.

Mais le contexte réglementaire lié aux transferts de mineurs complique fortement une arrivée outre-Manche. La FIFA interdit en principe les transferts internationaux de joueurs de moins de 18 ans, sauf exceptions très précises qui doivent être approuvées au préalable.

Pas d’Angleterre avant novembre 2027 ?

Pour rappel, Mesloub aura 18 ans le 8 novembre 2027. Dans ces conditions, une arrivée dans un club anglais ne pourrait donc intervenir au plus tôt qu’à partir du mercato hivernal 2028, sauf évolution de sa situation ou exception réglementaire applicable.

Pour le RC Lens, ce délai peut donc avoir son importance. Le club artésien dispose de plusieurs mois supplémentaires pour accompagner la progression d’un joueur qui a déjà connu la Ligue 1 et dont la cote pourrait continuer de grimper.

La FIFA doit par ailleurs faire entrer en vigueur une nouvelle édition de son règlement sur les transferts au 1er janvier 2027. Le nouveau cadre comporte notamment de nouvelles dispositions concernant les contrats des joueurs mineurs.

Pour Mesloub et le RC Lens, une chose est donc claire : l’Angleterre peut surveiller, mais devra patienter. Et ce temps supplémentaire pourrait permettre au jeune Sang et Or de continuer à se développer à la Gaillette et de prendre progressivement une place plus importante dans le projet lensois.