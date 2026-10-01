LOSC : Le Havre se présente diminué avant son déplacement à Lille

À dix jours de son déplacement sur la pelouse du LOSC, Le Havre profite de la trêve internationale pour préparer la reprise de la Ligue 1. Le HAC récupère un défenseur, mais doit encore composer avec quatre blessés et autant d’internationaux absents.

Zagadou retrouve le groupe havrais

Le prochain adversaire du LOSC ne reste pas inactif pendant la coupure internationale. Mercredi, 19 joueurs ont participé à une séance ouverte au public. Un rendez-vous qui a surtout permis de constater le retour de Stéphan Zagadou au sein du groupe normand.

Victime d’une blessure aux ligaments croisés, le défenseur poursuit son retour progressif vers la compétition. Sa présence constitue une bonne nouvelle pour le staff havrais, même si rien n’indique encore qu’il pourra être retenu pour le déplacement à Lille, programmé le 10 octobre. Le HAC ne devrait prendre aucun risque avec un joueur éloigné des terrains depuis plusieurs mois.

Selon les informations du Petit Lillois, quatre joueurs restent en revanche à l’infirmerie : Lionel Mpasi, Timothée Pembélé, Amir Richardson et Félix Mambimbi. Leur situation sera à surveiller dans les prochains jours.

Huit absents pendant la trêve

Aux quatre blessés s’ajoutent actuellement quatre internationaux. Ayumu Seko, Ahmed Touba, Rassoul Ndiaye et Ryan Fofana ont quitté la Normandie afin de rejoindre leurs sélections respectives. Le staff du HAC travaille donc avec un effectif réduit avant de retrouver progressivement un groupe plus complet.

Arnaud Bodart participe bien aux séances. Arrivé en septembre après son départ libre du LOSC, le gardien belge a rapidement pris ses marques auprès de ses nouveaux partenaires. Il retrouvera déjà Lille à l’occasion de cette affiche, quelques semaines seulement après avoir quitté les Dogues.

De son côté, le LOSC doit également gérer un pépin physique pendant cette trêve. Touché à la cheville avec les Bleuets, Ethan Mbappé a déclaré forfait et regagne son club, tout comme le Parisien Senny Mayulu.

Officiel : Ethan Mbappé et Senny Mayulu sont forfaits avec les Bleuets. Ils rentrent respectivement à Lille et à Paris. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2105280237198000553

Deux matches amicaux au programme

Avant le retour du championnat, Le Havre disputera une rencontre amicale contre l’US Boulogne ce vendredi 2 octobre à midi. Cette opposition doit permettre aux joueurs restés au club de conserver du rythme et au staff normand de procéder à plusieurs ajustements avant le voyage dans le Nord.

Le même jour, le LOSC affrontera Zulte Waregem à partir de 14 heures. Un test également précieux pour les Dogues, qui pourront donner du temps de jeu aux éléments disponibles et faire un point sur leur état de forme. La situation d’Ethan Mbappé sera notamment suivie de près avant la reprise. Retrouvez également les dernières actualités du LOSC.