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FRANCE

RC Lens : un soutien de poids s’affiche pour les Sang et Or… et il vient du LOSC

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 21:40

Nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais 2026, Shana Mendes assume désormais son attachement au RC Lens, alors qu’elle confie avoir été, à l’origine, une supportrice du LOSC.

Le RC Lens peut compter sur un soutien pour le moins inattendu. Sacrée Miss Nord-Pas-de-Calais 2026 samedi soir à Liévin, Shana Mendes a raconté à La Voix du Nord son évolution footballistique, avec un passage du côté du LOSC avant de se rapprocher du Racing.

« Au départ, c’était le LOSC », explique la jeune femme dans l’entretien. Mais son élection comme Miss Noyelles-sous-Lens l’a progressivement rapprochée du territoire lensois. « Étant Miss Noyelles-sous-Lens, je suis évidemment devenue aussi lensoise de cœur », ajoute-t-elle.

Une Lensoise future Miss France ?

Une petite phrase qui ne devrait pas passer inaperçue chez les supporters du RC Lens. La nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais revendique ainsi désormais une proximité avec Lens, alors que son premier attachement footballistique était dirigé vers le grand rival régional.

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À 18 ans, Shana Mendes va maintenant porter les couleurs du Nord-Pas-de-Calais lors de Miss France 2027, après son sacre à Liévin. Une nouvelle aventure nationale pour celle qui, entre-temps, a clairement adopté une partie de l’identité lensoise.

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