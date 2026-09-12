LOSC : un gros coup dur accélère le départ de son numéro 3

Barré dans la hiérarchie des gardiens à Lille, Arnaud Bodart est en passe de trouver une porte de sortie. Le Belge de 28 ans devrait profiter des besoins urgents du Havre pour se relancer loin du LOSC.

Le Havre réagit après la blessure de Mpasi

Arnaud Bodart se rapproche sérieusement du Havre. Selon L’Équipe, le club normand finalise l’arrivée du gardien belge en qualité de joker. Le portier lillois doit encore passer sa visite médicale au cours du week-end avant de pouvoir s’engager définitivement avec le HAC.

Le Havre a été contraint d’accélérer ses recherches après la grave blessure de Lionel Mpasi. Touché lors de la défaite face à Brest samedi (1-2), le gardien a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Son indisponibilité a obligé les dirigeants havrais à trouver rapidement une nouvelle solution dans les buts.

Le dossier Bodart s’est ainsi imposé comme une opportunité accessible. Le Belge connaît déjà la Ligue 1 et se trouve dans une situation bouchée à Lille. Son départ vers la Normandie est également relayé par Foot Mercato.

Bodart était descendu au troisième rang

Arrivé au LOSC en juillet 2025, Arnaud Bodart n’a pas réussi à s’installer durablement dans la hiérarchie. Le gardien de 28 ans a progressivement perdu du terrain et ne disposait désormais que de très faibles perspectives de temps de jeu dans le Nord.

Berke Özer occupe une place devant lui, tandis que l’arrivée d’Orlando Gill a encore réduit son horizon. Devenu numéro 3, Bodart avait tout intérêt à étudier une sortie pour retrouver un rôle plus important. Son cas avait d’ailleurs déjà été évoqué alors que Bruno Genesio s’était penché sur la situation du gardien.

Le contexte havrais peut désormais lui offrir cette possibilité. Si la visite médicale ne révèle aucun problème, le Belge rejoindra un club qui doit immédiatement recomposer son secteur à la suite de l’indisponibilité de Mpasi.

Le LOSC prêt à faciliter l’opération

Il ne devrait pas être question d’un transfert classique entre les deux formations. Le LOSC serait disposé à libérer Arnaud Bodart des dix derniers mois de son contrat afin de faciliter son engagement au Havre. Une issue logique pour un joueur désormais loin dans la hiérarchie lilloise.

Cette opération permettrait aux Dogues de clarifier leur groupe de gardiens, tout en offrant une porte de sortie au Belge. Le HAC, de son côté, sécuriserait rapidement un renfort dans un secteur devenu prioritaire en raison de la rupture du tendon d’Achille de Lionel Mpasi.

Le dernier passage attendu reste donc la visite médicale prévue ce week-end. Une fois celle-ci validée, Bodart pourra tourner la page lilloise et tenter de relancer sa carrière sous les couleurs havraises.