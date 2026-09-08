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Ligue des champions : le LOSC se sabote face au Betis, le Real Madrid et Mbappé s’offrent l’Inter

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 23:00

Le LOSC a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras face au Betis (2-3), tandis que le Real Madrid a réussi son entrée en Ligue des champions en dominant l’Inter (2-1), avec un but de Kylian Mbappé.

Le scénario est cruel pour Lille. Les Dogues ont longtemps maîtrisé leur première période et ont pris deux fois l’avantage grâce à Ueda, servi par Ethan Mbappé, puis Alexsandro, de la tête sur corner. Mais le Real Betis a renversé la rencontre au retour des vestiaires avec deux buts coup sur coup, dont un doublé de Marc Bartra et une réalisation de Troy Parrott.

La soirée a définitivement basculé avec l’expulsion d’Ethan Mbappé, sanctionné d’un carton rouge après un coup de coude sur Natan. Réduit à dix, le LOSC n’a pas réussi à revenir malgré l’entrée d’Olivier Giroud et plusieurs situations en fin de rencontre. Lille s’incline finalement 3-2 au stade Pierre-Mauroy.

Mbappé buteur, le Real Madrid résiste à l’Inter

Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid a également été bousculé. L’Inter a dominé une bonne partie de la première période, mais les Madrilènes ont profité de deux grosses erreurs italiennes pour prendre les commandes.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute après une perte de balle de Bisseck, avant que Federico Valverde ne double la mise quelques minutes plus tard à la suite d’une erreur du gardien Josep Martínez. L’Inter a poussé et Carlos Augusto a réduit l’écart en seconde période, mais le Real, porté par un Thibaut Courtois décisif, a conservé son avantage jusqu’au bout.

Pour Mbappé, cette réalisation est particulièrement symbolique : elle lui permet d’atteindre 71 buts en Ligue des champions et d’égaler Raul au cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Les résultats de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre

  • AEK Athènes 1-0 LASK
  • Club Bruges 2-3 Aston Villa
  • Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
  • Porto 0-2 Manchester City
  • Lille 2-3 Real Betis
  • Real Madrid 2-1 Inter Milan

Aston Villa a notamment signé une victoire spectaculaire en Belgique, tandis que Manchester City s’est imposé à Porto grâce à Erling Haaland.

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