Ligue des champions : le LOSC se sabote face au Betis, le Real Madrid et Mbappé s’offrent l’Inter

Le LOSC a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras face au Betis (2-3), tandis que le Real Madrid a réussi son entrée en Ligue des champions en dominant l’Inter (2-1), avec un but de Kylian Mbappé.
Le scénario est cruel pour Lille. Les Dogues ont longtemps maîtrisé leur première période et ont pris deux fois l’avantage grâce à Ueda, servi par Ethan Mbappé, puis Alexsandro, de la tête sur corner. Mais le Real Betis a renversé la rencontre au retour des vestiaires avec deux buts coup sur coup, dont un doublé de Marc Bartra et une réalisation de Troy Parrott.
La soirée a définitivement basculé avec l’expulsion d’Ethan Mbappé, sanctionné d’un carton rouge après un coup de coude sur Natan. Réduit à dix, le LOSC n’a pas réussi à revenir malgré l’entrée d’Olivier Giroud et plusieurs situations en fin de rencontre. Lille s’incline finalement 3-2 au stade Pierre-Mauroy.
Mbappé buteur, le Real Madrid résiste à l’Inter
Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid a également été bousculé. L’Inter a dominé une bonne partie de la première période, mais les Madrilènes ont profité de deux grosses erreurs italiennes pour prendre les commandes.
Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14e minute après une perte de balle de Bisseck, avant que Federico Valverde ne double la mise quelques minutes plus tard à la suite d’une erreur du gardien Josep Martínez. L’Inter a poussé et Carlos Augusto a réduit l’écart en seconde période, mais le Real, porté par un Thibaut Courtois décisif, a conservé son avantage jusqu’au bout.
Pour Mbappé, cette réalisation est particulièrement symbolique : elle lui permet d’atteindre 71 buts en Ligue des champions et d’égaler Raul au cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.
18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.
Les résultats de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre
- AEK Athènes 1-0 LASK
- Club Bruges 2-3 Aston Villa
- Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
- Porto 0-2 Manchester City
- Lille 2-3 Real Betis
- Real Madrid 2-1 Inter Milan
Aston Villa a notamment signé une victoire spectaculaire en Belgique, tandis que Manchester City s’est imposé à Porto grâce à Erling Haaland.
Real Betis fight back to claim all three points in Lille 🟢⚪#UCL pic.twitter.com/wfwMIzfrdT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026