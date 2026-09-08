RC Lens : les Sang et Or vont avoir droit à une sacrée surprise à Prague !

À Prague, le RC Lens et plus d’un millier de supporters lensois s’apprêtent à découvrir l’une des tribunes les plus impressionnantes d’Europe, mais aussi l’un des contextes les plus électriques du football tchèque.

Pour les supporters du RC Lens, le déplacement à Prague ne sera pas seulement l’occasion de découvrir l’Eden Arena et le Slavia. Dans le virage nord du stade, la Tribuna Sever constitue à elle seule un véritable spectacle, comme le rappelle La Voix du Nord. Reconnue pour ses tifos XXL, ses animations et son ambiance, elle s’est imposée ces dernières années comme l’un des groupes ultras les plus réputés du continent.

Le groupe praguois a notamment multiplié les mises en scène spectaculaires : références à Star Wars, à Harry Potter, commémoration du Printemps de Prague ou encore hommage à Louis de Funès. Lors de certains matches, l’ensemble des 4 000 places du virage est mobilisé dans des chorégraphies particulièrement travaillées.

Une tribune qui a aussi défrayé la chronique

Mais derrière les images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux, la Tribuna Sever traverse également une période beaucoup plus tendue. Le 9 mai dernier, le derby entre le Slavia et le Sparta Prague a dégénéré dans les dernières minutes. Des supporters ont envahi la pelouse et certains ont pris à partie des joueurs du Sparta, tandis que des projectiles et des fumigènes étaient lancés dans le stade. La rencontre a finalement été arrêtée.

Dans la foulée, le Slavia avait annoncé la fermeture de la tribune nord et des interdictions de stade à vie pour certains des supporters identifiés. La Tribuna Sever a ensuite publiquement réagi aux événements, tout en contestant notamment l’implication de supporters étrangers.

Un contexte particulier pour les Lensois

C’est donc dans cette atmosphère particulière que le RC Lens va faire son entrée à Prague, accompagné de 1024 supporters très exactement. Pour les Sang et Or, habitués eux aussi à l’importance du soutien populaire et aux grandes ambiances européennes, le rendez-vous promet forcément d’être particulier.

Reste à savoir quelle sera l’ambiance dans les travées de l’Eden Arena et surtout comment se déroulera la cohabitation entre les supporters lensois et l’un des kop les plus réputés — et surveillés — du football européen.