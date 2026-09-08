ASSE : un gros changement interpelle les supporters, Ian Cathro dans le coup ?

Depuis le début de l’ère Ian Cathro, les supporters de l’ASSE semblent voir moins d’images de la vie du groupe, une évolution qui interroge sur la nouvelle communication du club.

Depuis plusieurs semaines, un changement se fait sentir autour de la communication de l’ASSE. Les contenus permettant de suivre les coulisses du groupe professionnel semblent moins présents, notamment les traditionnels « insides » qui permettaient aux supporters de découvrir la vie du vestiaire et les moments partagés par les joueurs.

Une communication qui évolue avec Ian Cathro ?

Sur X, plusieurs supporters se sont interrogés sur cette évolution, avec notamment le regret de retrouver désormais davantage de contenus centrés sur le résumé des rencontres et quelques réactions de joueurs, au détriment des images de la vie du groupe.

Difficile, pour l’heure, d’affirmer que ces changements sont directement liés à Ian Cathro ou à son staff. Mais ça ne serait pas forcément étonnant, dans la continuité de la décision prise concernant la publication du groupe en veille de match. Mais l’essentiel est ailleurs : les Verts de Cathro sont premiers de Ligue 2, avec 15 points sur 15 !