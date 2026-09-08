Si les supporters de l’OM sont interdits de déplacement à Besiktas pour le match de Ligue Europa, un contingent sera accepté à Rennes en Ligue 1 (vendredi, 20h45).

L’OM prépare déjà son prochain déplacement en Ligue 1. Après une semaine marquée par une nouvelle sanction concernant ses supporters, le club phocéen pourra néanmoins compter sur un soutien conséquent en Bretagne.

1 000 supporters de l’OM attendus à Rennes

Vendredi soir, l’OM se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 (20h45). Et contrairement au déplacement à Besiktas, les supporters marseillais pourront bien faire le voyage.Selon Bruno Blanzat, journaliste d’Ici Provence, un contingent de 1 000 supporters de l’OM sera autorisé à se déplacer à Rennes.

Une nouvelle forcément appréciée par les supporters olympiens, habitués à accompagner massivement leur équipe lors des rencontres à l’extérieur. Le rendez-vous est fixé vendredi soir à 20h45 au Roazhon Park. Dans une période où l’OM devra rapidement engranger des points et retrouver de la confiance, la présence du public marseillais pourrait représenter un véritable coup de pouce.

Besiktas, ce sera sans les Marseillais

La situation sera bien différente quelques jours plus tard en Ligue Europa. Les supporters de l’OM ne pourront pas se déplacer à Istanbul pour la rencontre face au Besiktas. Cette interdiction serait liée à une sanction de l’UEFA faisant suite à l’utilisation de feux d’artifice lors du déplacement à Bruges en janvier, selon Bruno Blanzat. Le club phocéen bénéficie par ailleurs d’un sursis de deux ans. Une décision qui prive donc l’OM d’un soutien important pour son rendez-vous européen, mais qui ne concerne pas le déplacement à Rennes.

Cette autorisation permettra donc à 1 000 supporters marseillais de faire entendre leur voix en Bretagne. Un détail loin d’être anodin pour une équipe qui aura besoin de toutes ses forces vives. Le déplacement à Rennes s’annonce en effet particulièrement important pour les hommes de Bruno Genesio. Face à une formation bretonne qui pourra elle aussi compter sur son public, l’OM devra afficher un tout autre visage. La présence du contingent marseillais pourrait ainsi permettre aux joueurs olympiens de ne pas se sentir seuls loin du Vélodrome.