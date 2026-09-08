PSG : Luis Enrique met les pieds dans le plat et lâche une phrase choc avant Bratislava

Deux points en trois journées de Ligue 1 : le PSG traverse son pire démarrage sous l’ère QSI, mais Luis Enrique veut croire à un réveil dès mercredi contre le Slovan Bratislava.

Le constat est inhabituellement sévère pour le PSG. Après trois journées de Ligue 1, le champion de France n’a toujours pas gagné et ne compte que deux points, avec des matchs nuls contre Rennes et Lille (2-2), avant une défaite à domicile face à Monaco (1-2). Paris occupe ainsi une très inhabituelle 13e place.

Luis Enrique reconnaît un « début de saison catastrophique »

Présent en conférence de presse mardi, à la veille de l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions, Luis Enrique n’a pas cherché à minimiser les chiffres. « Si on parle seulement de résultats, c’est un début de saison catastrophique. »

L’Espagnol refuse toutefois de tirer la sonnette d’alarme. Selon lui, le contenu des rencontres est meilleur que ne le laisse penser le classement : « Il y a des choses à améliorer mais on mérite plus de points », a-t-il expliqué.

Le technicien parisien estime notamment que son équipe manque encore d’efficacité et de concentration. Un constat partagé par le capitaine Marquinhos, qui reconnaît que le PSG concède trop de buts et commet des « petites erreurs » inhabituelles à ce niveau.

Le PSG doit déjà réagir en Ligue des champions

Cette mauvaise dynamique arrive au moment où Paris doit justement lancer la défense de son titre européen. Le PSG reçoit le Slovan Bratislava ce mercredi à 21 heures au Parc des Princes, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après son doublé européen, le club de la capitale veut repartir sur de nouvelles bases. Luis Enrique insiste d’ailleurs sur la nécessité de se réinventer et de retrouver rapidement de la régularité.

L’objectif est donc simple : transformer la Ligue des champions en déclic. Face au Slovan, le PSG devra surtout retrouver de la solidité défensive et concrétiser davantage ses occasions pour éviter que son début de saison compliqué ne s’installe dans la durée.