PSG, Real Madrid : le verdict tombe sur le duel à 125 M€ !

Le PSG avait bien ciblé Yan Diomandé, mais le club de la capitale ne pouvait visiblement pas rivaliser avec le Real Madrid. L’entourage de l’ailier ivoirien assure que la préférence du joueur ne laissait aucune place au doute.

Le PSG partait de trop loin

On vous en parlait début août : le Real Madrid avait pris les devants dans le dossier Yan Diomandé. La suite du feuilleton confirme que le PSG n’avait pratiquement aucune chance de renverser la tendance, malgré son intérêt pour l’élément prometteur du RB Leipzig.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, les Merengue ont finalement déboursé 125 M€ pour recruter l’international ivoirien de 19 ans cet été.

Le Real Madrid comparé au « Pelé des clubs »

Thiago Freitas, directeur des opérations de Roc Nation, l’agence qui gère les intérêts de Diomandé, a expliqué à Marca que plusieurs formations puissantes s’étaient positionnées. Mais toutes auraient été reléguées au second plan dès l’apparition du Real Madrid.

« Quand le Real Madrid s’intéresse à un joueur, les autres clubs ne peuvent plus rien faire », a-t-il assuré, après avoir qualifié la Maison Blanche de « Pelé des clubs ». Diomandé voulait rejoindre Madrid et s’y est engagé jusqu’en 2033.

Prolongé jusqu’en 2030 par le PSG, Luis Enrique va bénéficier d’une importante revalorisation salariale, qui fait parler en Espagne. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096520478512779495

Une défaite qui dépasse la question financière

Le montant de l’opération aurait pu laisser penser que le PSG avait été battu sur le terrain économique. Les déclarations de l’entourage du joueur racontent plutôt une concurrence perdue sur le prestige et la volonté de Diomandé.

Roc Nation avait déjà accompagné la prolongation de Vinicius au Real Madrid, malgré l’intérêt d’Arsenal. Pour le PSG, l’issue du dossier Diomandé était donc moins liée à une surenchère qu’à un choix arrêté dès que la Maison Blanche est entrée dans la danse.