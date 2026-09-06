OL : Fofana lance déjà sa nouvelle aventure en Premier League

Parti de l’OL dans les dernières minutes du mercato estival, Malick Fofana n’a pas tardé à retrouver les terrains. L’ailier belge a disputé ses premières minutes avec Sunderland, quatre jours seulement après son arrivée en Angleterre.

Un quart d’heure pour Fofana à Brentford

Malick Fofana a officiellement découvert la Premier League. Comme le rapporte Olympique-et-Lyonnais, l’ancien ailier de l’OL est entré en jeu à un quart d’heure de la fin lors du match nul de Sunderland sur la pelouse de Brentford (1-1).

Pas encore titulaire dans l’équipe de Régis Le Bris, le Belge, qui a choisi le numéro 39, a donc joué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs quatre jours après son transfert. Une intégration express après un dossier qui avait longtemps traîné durant le mercato.

Un été particulièrement animé à Lyon

Le départ de Fofana est intervenu au terme d’un marché mouvementé pour la direction lyonnaise. Selon Foot Mercato, l’OL aurait également pensé à faire revenir Karim Benzema, qui aurait été disposé à retrouver son club formateur cet été.

L’OL a pensé à faire revenir Karim Benzema cet été. L’attaquant était prêt à revenir à Lyon. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096273196232098176

Nakamura prêt à prendre le relais

Pendant que Fofana effectuait ses débuts en Angleterre, Keito Nakamura assistait depuis les tribunes du Parc OL à la victoire de ses nouveaux coéquipiers. Le Japonais n’était pas encore qualifié vendredi soir en raison du délai réglementaire de quatre jours nécessaire pour inscrire une nouvelle recrue.

Cette formalité est désormais réglée. Arrivé pour compenser le départ du Belge, Nakamura devrait pouvoir faire ses débuts samedi prochain contre le Paris FC, lors de la quatrième journée de Ligue 1. L’OL s’apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre sur son aile.