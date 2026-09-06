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FRANCE

OL : La réserve laisse déjà filer des points malgré ses renforts pros

Par Wladimir DELCROS - 6 Sep 2026, 11:11
OL : La réserve laisse déjà filer des points malgré ses renforts pros

Accrochée par Bourgoin lors de la première journée, la réserve de l’OL a enchaîné un deuxième 0-0 sur la pelouse de Feurs. Malgré plusieurs éléments habitués au groupe professionnel, les joueurs de Gueïda Fofana peinent toujours à trouver la bonne formule.

Deux points en deux journées

La réserve lyonnaise ne décolle pas. Après avoir partagé les points avec Bourgoin à Meyzieu, elle a de nouveau été tenue en échec samedi à Feurs (0-0). Un résultat qui n’a rien de rédhibitoire face à une formation ligérienne victorieuse lors de la première journée, mais qui laisse tout de même quelques regrets.

Avec deux points pris en deux rencontres, l’OL occupe la dixième place. Les jeunes Gones n’ont toujours pas encaissé le moindre but, mais ils restent également muets sur le plan offensif. Un paradoxe qui commence déjà à peser dans ce début de saison.

Les renforts professionnels n’ont pas suffi

Comme face au FCBJ, Gueïda Fofana avait pourtant pu renforcer son onze avec plusieurs joueurs passés par le groupe professionnel. Rémi Himbert, non utilisé lors de la victoire contre Auxerre, était notamment présent, tout comme Steeve Kango, Adil Hamdani et Alejandro Gomes Rodriguez.

Cette qualité individuelle n’a pas permis de bâtir un collectif suffisamment dangereux. Selon le décryptage d’Olympique-et-Lyonnais, les locaux se sont même montrés les plus entreprenants. Lassine Diarra n’a toutefois eu qu’un arrêt notable à réaliser, à un quart d’heure du terme.

Une actualité lyonnaise décidément animée

En marge de ce nouveau match nul de la réserve, Foot Mercato a également affirmé que l’OL avait envisagé un retour de Karim Benzema durant l’été, l’attaquant étant prêt à retrouver son club formateur.

Une attaque à réveiller rapidement

Pour la formation de Gueïda Fofana, l’urgence se situe surtout devant le but. L’assise défensive est bien en place, mais l’arsenal offensif lyonnais n’a pas encore trouvé la faille en 180 minutes. La réserve ne perd pas, certes, mais ces points abandonnés pourraient finir par compter au moment de faire les comptes.

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