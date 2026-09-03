Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’OL cherche toujours une porte de sortie à son champion du monde 2022 Nicolas Tagliafico (34 ans).

L’OL n’a pas encore totalement bouclé son opération dégraissage. Et un dossier pourrait bien continuer à agiter les prochaines semaines : celui de Nicolas Tagliafico. À 34 ans, le champion du monde 2022 reste sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027. Pourtant, son avenir entre Rhône et Saône demeure incertain.

Tagliafico toujours sur le marché

Selon L’Équipe, un départ de l’international argentin reste toujours envisageable, notamment en raison de la situation de l’effectif lyonnais et de la nécessité pour le club de réduire encore sa masse salariale. Malgré la fermeture du mercato en France, Lyon n’a pas abandonné l’idée de trouver une porte de sortie à son latéral gauche. Le club dispose en effet de trois joueurs capables d’évoluer à ce poste, ce qui pourrait pousser la direction à privilégier un départ de Tagliafico.

Le timing pourrait également jouer en faveur de l’OL. Plusieurs marchés étrangers restent ouverts, notamment en Turquie et en Arabie saoudite, offrant encore des possibilités pour finaliser certains départs. Pour Lyon, l’objectif est clair : continuer à alléger l’effectif et surtout réduire une masse salariale qui reste sous pression.

Plusieurs dossiers toujours bloqués à l’OL ?

Le cas Tagliafico n’est d’ailleurs pas le seul dossier que l’OL n’a pas réussi à régler durant le mercato français. Le jeune Alejandro Gomes Rodriguez, âgé de 18 ans et sous contrat jusqu’en 2028, devait notamment rejoindre Derby County en prêt. Mais l’opération n’a finalement pas abouti. Même constat pour Paul Akouokou. Le milieu de terrain ivoirien de 28 ans, encore lié à Lyon jusqu’en 2027, n’a pas trouvé preneur malgré sa situation d’indésirable.

L’OL doit donc désormais composer avec ces dossiers non résolus et tenter de profiter des dernières opportunités offertes par les marchés étrangers. Après avoir manqué plusieurs sorties durant le mercato français, la direction lyonnaise va désormais devoir se montrer opportuniste. Et pour Tagliafico, l’aventure à l’OL pourrait finalement connaître un dernier rebondissement avant la fermeture définitive des marchés étrangers.