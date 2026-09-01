OL Mercato : coup de théâtre à venir pour Youssouf Fofana ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé tout proche de l’OL, Youssouf Fofana est encore loin d’avoir posé ses valises dans le Rhône. Les négociations avec l’AC Milan bloquent sur la prise en charge de son imposant salaire, mais un retournement de situation reste possible dans les dernières heures du mercato.

L’Olympique Lyonnais pensait tenir l’un des plus gros coups de son mercato. À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca, le club rhodanien a accéléré sur la piste menant à Youssouf Fofana.

L’international français est ouvert à un retour en Ligue 1 et plusieurs sources italiennes se montraient très optimistes concernant son arrivée à Lyon sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais à quelques heures de la fermeture du marché, aucun accord définitif n’a encore été trouvé.

Un salaire de 5,5 M€ au cœur du blocage

Le principal obstacle est désormais clairement identifié. Selon le journaliste Marc Mechenoua, l’OL et l’AC Milan ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du salaire de Youssouf Fofana, estimé à environ 5,5 millions d’euros par saison.

Une rémunération totalement inaccessible pour les finances lyonnaises dans leur état actuel. Pour finaliser l’opération, l’AC Milan devra donc accepter de prendre en charge une part conséquente du salaire de son joueur.

« Les négociations se poursuivent entre Milan et l’OL pour Youssouf Fofana, mais toujours pas d’accord en vue », indique Marc Mechenoua. Les deux clubs chercheraient encore une formule permettant de respecter les contraintes économiques lyonnaises. Foot01

L’optimisme italien brutalement refroidi

Ce blocage salarial constitue un sérieux coup de froid. Gianluca Di Marzio et plusieurs médias italiens annonçaient pourtant des discussions très avancées entre les différentes parties. Un prêt assorti d’une option d’achat semblait alors proche d’être finalisé.

La situation serait finalement bien moins avancée. L’Équipe affirme qu’aucun accord n’a été conclu et que le joueur n’avait pas encore définitivement arrêté son choix lundi. Les discussions existent bel et bien, mais l’OL doit encore franchir plusieurs obstacles avant de pouvoir enregistrer son arrivée. L’Équipe

Lyon pourrait également être contraint de vendre avant de conclure cette opération. Le possible départ de Malick Fofana vers Arsenal pourrait ainsi devenir déterminant pour offrir une marge de manœuvre supplémentaire à la direction rhodanienne.

Pourquoi un coup de théâtre reste possible

Malgré ces difficultés, le dossier n’est pas encore refermé. Youssouf Fofana cherche une porte de sortie après avoir perdu sa place dans le projet milanais. L’OL représente une destination séduisante, notamment en raison de la présence de Paulo Fonseca, qui l’a déjà dirigé en Lombardie.

L’AC Milan a également intérêt à trouver une solution pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028, mais moins utilisé depuis le début de la saison. Une prise en charge plus importante de son salaire pourrait donc être négociée dans les ultimes heures du marché.

L’international français peut aussi consentir un effort financier pour faciliter son retour en France. La vente d’un joueur lyonnais ou un montage différent du prêt pourrait enfin débloquer les discussions au dernier moment.

L’OL joue gros dans les dernières heures

L’arrivée de Youssouf Fofana constituerait un renfort majeur pour Paulo Fonseca. À 27 ans, l’ancien Monégasque possède une grande expérience du haut niveau et apporterait immédiatement de l’impact, du volume et de la solidité au milieu lyonnais.

Mais le temps presse. Entre les possibles départs de Malick Fofana et Nicolás Tagliafico, les contraintes financières et la recherche de nouveaux renforts, la direction de l’OL mène plusieurs négociations simultanément.

Le dossier Youssouf Fofana peut donc encore connaître un spectaculaire retournement de situation. Pour le moment, son salaire XXL bloque son arrivée. Mais si l’AC Milan accepte de faire un dernier effort, Lyon pourrait réussir l’un des coups les plus inattendus de cette fin de mercato.