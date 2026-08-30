OL : un ancien Gone quitte déjà Chelsea pour rebondir en Espagne

En manque de temps de jeu à Chelsea, Mamadou Sarr va tenter de relancer sa progression loin de Londres. Le défenseur formé à l’OL a été prêté pour une saison à la Real Sociedad.

Une saison en prêt à la Real Sociedad

La carrière de Mamadou Sarr prend un nouveau tournant. Chelsea et la Real Sociedad ont officialisé ce samedi le prêt du défenseur sénégalais de 20 ans. Comme le précise Olympique & Lyonnais, l’opération ne comprend aucune option d’achat.

Le natif de Martigues reste donc lié aux Blues, qui comptent lui permettre d’accumuler du temps de jeu en Espagne. Il rejoint une solide formation basque, qualifiée pour la Ligue Europa et appelée à retrouver l’OL sur la scène européenne.

Seulement six matches avec Chelsea

Pur produit de la formation lyonnaise, Sarr avait ensuite rejoint Strasbourg avant d’être recruté par Chelsea à l’été 2025, dans une opération estimée à 10 M€. D’abord laissé au Racing pour poursuivre sa progression, il avait finalement été rappelé à Londres dès février 2026.

Ce retour anticipé ne lui a pas vraiment permis de franchir un cap. Le défenseur n’a disputé que six rencontres avec Chelsea au cours du semestre suivant. Il n’a pas davantage joué durant le Mondial évoqué avec les Lions de la Teranga.

L’OL reste également sollicité pour Malick Fofana

En parallèle du départ de son ancien défenseur vers l’Espagne, le marché continue de s’agiter autour de l’OL. Sunderland aurait notamment fait de Malick Fofana son alternative prioritaire pour renforcer son secteur offensif.

Bloqué sur les pistes Paixão et Grealish, Sunderland se tourne vers Malick Fofana. L’ailier de l’OL devient l’alternative numéro un des Black Cats. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2094035358052757656

Un besoin de stabilité à 20 ans

Après Lyon, Strasbourg et Chelsea, Mamadou Sarr va ainsi découvrir un quatrième environnement alors qu’il n’a que 20 ans. Ce prêt doit lui offrir la continuité qui lui a manqué ces derniers mois. À Saint-Sébastien, l’ancien Gone aura l’occasion de s’installer dans une équipe ambitieuse tout en disputant une compétition européenne.