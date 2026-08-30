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FRANCE

FC Barcelone : un échange inattendu se prépare avec l’Inter Milan

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 13:31
FC Barcelone : un échange inattendu se prépare avec l’Inter Milan

Après avoir longtemps travaillé sur la piste Julian Alvarez, le FC Barcelone pourrait finalement animer la fin du mercato avec une opération surprise. Les dirigeants catalans discutent avec l’Inter Milan d’un échange impliquant deux latéraux.

Le dossier Julian Alvarez s’éloigne

Priorité offensive du Barça depuis le début du mercato, Julian Alvarez semble désormais parti pour rester à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros n’ont aucune intention de renforcer directement le champion d’Espagne, même s’ils auraient ouvert la porte à un départ de l’Argentin vers Arsenal.

De retour à l’entraînement ce dimanche, l’ancien attaquant de Manchester City commencerait à accepter que son transfert vers le FC Barcelone ne se concrétisera pas cet été. Hansi Flick devrait donc continuer à utiliser Raphinha dans l’axe, comme lors des deux premières journées de Liga.

Baldé proposé pour récupérer Dimarco

Le Barça pourrait en revanche frapper en défense. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le club catalan travaille sur un échange avec l’Inter Milan. Alejandro Baldé partirait en Lombardie tandis que Federico Dimarco effectuerait le chemin inverse.

Le latéral espagnol ne semble plus faire partie des premiers choix d’Hansi Flick, qui l’a récemment critiqué en public. Xavi Espart et João Cancelo seraient désormais devant le pur produit de la formation blaugrana dans la hiérarchie.

L’Inter reste difficile à convaincre

L’opération s’annonce toutefois complexe. Dimarco est un élément majeur de la formation milanaise et son contrat court jusqu’en 2027. Pour convaincre l’Inter, Deco devrait donc ajouter une somme d’argent au départ de Baldé.

Les deux directions ont discuté ces dernières heures et continuent de chercher un accord. Malgré la difficulté du dossier, la direction du Barça garderait bon espoir de finaliser cet échange avant la fermeture du mercato, mardi soir.

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