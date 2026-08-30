ASSE Mercato : Thierno Ballo veut marquer l’histoire des Verts

Après une saison en D2 anglaise du côté de Millwall, Thierno Ballo a quitté Wolfsberger pour rejoindre l’ASSE, à l’instar d’Augustine Boakye il y a deux ans. Déjà décisif sous ses nouvelles couleurs, l’international autrichien de 24 ans a livré ses premières impressions, dans un français qu’il maîtrise bien. Et affiché ses ambitions.

L’ASSE ne s’est visiblement pas trompée avec Thierno Ballo. Arrivé cet été en provenance de Wolfsberger après avoir été prêté la saison dernière à Millwall, l’Autrichien s’est immédiatement fondu dans le collectif de Ian Cathro. Avec 2 buts et 2 passes décisives lors de ses trois premières apparitions, il n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui.

« Je suis content. Mon adaptation se passe bien. Je me sens à l’aise. Tout le monde m’aide à m’adapter. Mes débuts sont encourageants : j’ai déjà marqué des buts, j’ai fait des passes décisives. Mais je pense que je peux encore faire mieux et apporter plus à l’équipe », estime-t-il. Une réussite individuelle qui passe après celle du groupe à ses yeux. « Le plus important, c’est que collectivement, on a bien commencé notre saison, même si on peut toujours s’améliorer. »

Une connexion déjà évidente avec Cardona

Dans l’animation offensive mise en place par Ian Cathro, Ballo a rapidement trouvé ses marques, notamment aux côtés d’Irvin Cardona. Les deux hommes se cherchent, combinent et permutent beaucoup. « Je pense qu’on se sent bien devant. On parle beaucoup avec Irvin. Il m’aide, je l’aide. Et les joueurs derrière nous nous aident aussi. Nous parlons, même avec tout le staff. On a des vidéos, on regarde ce qu’on peut améliorer, on fait beaucoup de choses ensemble. »

Cathro utilise pourtant sa recrue dans un rôle que celle-ci ne connaissait pas vraiment auparavant. « Je découvre ce rôle. Mais peu importe où je joue tant que je peux aider l’équipe. » Une polyvalence qui colle parfaitement à son profil. Ballo aime décrocher, prendre les espaces mais aussi harceler la première relance adverse. « J’essaie de mettre les adversaires sous pression. Je fais de mon mieux pour le collectif. Courir, être décisif, c’est ce que j’aime le plus. Ça passe par le pressing, faire les efforts défensifs. »

Son passage en Angleterre l’a certainement aidé à développer cette dimension de son jeu. Prêté à Millwall, l’Autrichien a découvert un football particulièrement intense. « Le Championship est un championnat très difficile, avec beaucoup de matchs, face à de bonnes équipes. C’est très dense, très exigeant. J’ai beaucoup joué et beaucoup appris. C’était une bonne expérience. » Une expérience qui pourrait s’avérer précieuse dans une Ligue 2 elle aussi réputée pour son engagement et ses duels.

Gourna et Boakye lui avaient vanté l’ASSE

Ballo découvre désormais la France et ne cache pas son enthousiasme. « C’est un nouveau championnat pour moi. Je le découvre. Un nouveau pays aussi. Mais je parle un peu la langue. Ça m’aide. Et j’ai été très bien accueilli. » Son intégration dépasse d’ailleurs largement le cadre du terrain. « Je m’entends bien avec tous les joueurs, on passe du temps ensemble, on va manger ensemble. Pour mon intégration, je ne pouvais pas espérer mieux. »

Avant de poser ses valises dans le Forez, Ballo avait également pris ses renseignements. Et il pouvait compter sur deux anciens Stéphanois pour le renseigner : Augustine Boakye, avec lequel il a évolué à Wolfsberger, et Lucas Gourna-Douath. « Ils m’ont tous les deux dit le plus grand bien du club. Ils ont fini de me convaincre que c’était un très bon choix pour moi. »

L’intérêt des Verts n’avait de toute façon pas laissé le joueur insensible. « J’étais emballé. Je savais que c’était un club historique. » Mais depuis son arrivée, Ballo mesure encore davantage la dimension de l’ASSE et la ferveur qui l’entoure. « Je savais avant d’arriver que les supporters étaient fantastiques ici. Je savais que c’était un grand club, mais je me rends un peu mieux compte de la passion qu’il y a autour. »

Et ses premiers pas réussis lui ont manifestement donné envie de s’inscrire dans la durée. À 24 ans, l’Autrichien ne veut pas seulement réussir son passage dans le Forez. Il vise plus haut : « Cela me donne encore plus envie de faire partie de l’histoire du club. » Avec 2 buts et 2 passes décisives en trois matchs, il a déjà commencé à écrire les premières lignes.