ASSE : Ian Cathro met en garde les Verts avant Dijon, il a déjà son plan sans Breum

En conférence de presse, Ian Cathro a donné des nouvelles de son groupe à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Dijon (20h45). L’entraîneur écossais se méfie particulièrement des Bourguignons et assure avoir les solutions pour pallier le forfait de Jakob Breum.

Leader de Ligue 2 après son excellent début de saison, l’ASSE se rendra à Dijon lundi avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée. Mais Ian Cathro refuse de considérer ce déplacement comme une formalité. D’autant que les Verts seront privés de Jakob Breum. Touché musculairement lors de la victoire contre Grenoble (4-0), le Danois est forfait.

« Ce n’est pas grave pour Jakob Breum, mais il est forfait pour cette rencontre. Cette saison est encore longue et nous ne voulons pas prendre de risques le concernant », a expliqué Cathro. Le technicien a insisté sur la volonté du staff de ne pas précipiter le retour de sa recrue : « Ce n’est pas grand-chose mais il faut que l’on gère. On veut le faire reprendre en temps voulu. C’est un choix médical, ce n’est pas un gros sujet, on le protège. »

Davitashvili pour remplacer Breum ?

Pour compenser cette absence, Cathro dispose de plusieurs options. Face à Grenoble, Zuriko Davitashvili avait notamment pris le relais de Breum et le Géorgien apparaît comme le candidat naturel pour débuter en Bourgogne. Mais l’entraîneur stéphanois préfère mettre en avant la richesse de son groupe.

« Une saison, c’est 34 matchs de championnat. On a besoin de tout le monde. Jakob a dû sortir contre Grenoble et on devra faire sans lui à Dijon. Mais d’autres joueurs sont capables de remplir son rôle. Son absence ne va pas fondamentalement changer la façon dont on joue. On est focus sur le groupe et sur ce que chaque joueur peut apporter à l’équipe. Sur notre organisation et sur le collectif. »

Cathro pourrait en revanche récupérer Ben Old. L’ailier néo-zélandais a bien avancé dans son protocole de reprise et postule à une place dans le groupe. « Il est possible que Ben Old soit de retour. Il faut voir demain. Pour le moment, il a bien répondu à son protocole, il a des chances d’être du déplacement. » Chico Lamba et Mahmoud Jaber progressent eux aussi mais ne sont « pas encore tout à fait prêts ».

Cathro : « Dijon a plus de repères que nous »

Au-delà de son effectif, c’est surtout l’adversaire qui incite Cathro à la prudence. Malgré la dynamique stéphanoise, l’Écossais s’attend à un rendez-vous compliqué face à une formation dijonnaise dont il apprécie particulièrement le travail collectif.

« C’est une belle équipe. Elle a un style de jeu bien à elle, et un système de jeu à part qui va nous poser des problèmes différents de ceux que l’on a pu rencontrer jusqu’ici. Cette équipe a des qualités, notamment dans son animation, dans la construction. Et elle a plus de repères que nous. Cela fait 18 mois qu’elle performe. Elle a du vécu. »

Un avertissement clair adressé à ses joueurs. Après avoir frappé fort contre Grenoble, l’ASSE devra éviter tout relâchement à Dijon. Et Cathro compte bien s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour conserver la dynamique des Verts, même sans Breum.