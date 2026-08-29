Ligue 2 : des résultats favorables à l’ASSE, qui remercie Tardieu !

Sans jouer, l’ASSE a passé une bonne soirée vendredi. Plusieurs de ses concurrents ont laissé des points en route, à commencer par Montpellier et Rodez. Les Verts sont donc assurés de rester leaders avant leur déplacement à Dijon lundi soir. Et ils peuvent notamment remercier leur ancien milieu Florian Tardieu…

L’ASSE pouvait craindre de perdre provisoirement son fauteuil de leader. Mais le Montpellier HSC de Zoumana Camara n’a pas su profiter de l’occasion. À la Mosson, le MHSC a été tenu en échec par Boulogne-sur-Mer (0-0). Et Florian Tardieu a joué un mauvais tour à son nouveau club en manquant un penalty. Un exercice qui ne lui réussit décidément plus puisque l’ancien Stéphanois avait déjà échoué dans le Chaudron contre Bastia, le 13 décembre dernier.

Les anciens Verts de Pau freinent Rodez

Rodez avait lui aussi la possibilité de revenir temporairement à hauteur de l’ASSE. Mais le RAF a dû se contenter d’un nul à Paul-Lignon contre Pau. Une équipe béarnaise qui possède un fort accent stéphanois avec Brice Maubleu, Anthony Briançon, Axel Dodote, Cheikh Fall et Luan Gadegbeku. Briançon, capitaine, s’est même illustré en délivrant une passe décisive.

Les autres résultats ont également plutôt fait les affaires des Verts. Après sa lourde défaite à Geoffroy-Guichard (4-0), Grenoble s’est parfaitement repris en allant corriger Laval (3-0). Dunkerque, de son côté, s’est incliné à Nancy (2-0).

Les Verts peuvent préparer Dijon sereinement

Enfin, Clermont n’a pas réussi à renouer avec la victoire après sa défaite à Saint-Étienne (3-1). Les Auvergnats ont été tenus en échec par le FC Sochaux de l’ancien Stéphanois Vincent Hognon (0-0).

Une soirée presque parfaite, donc, pour l’ASSE, qui peut tranquillement préparer son déplacement à Dijon, lundi soir. Les hommes de Ian Cathro sont assurés de conserver leur première place au terme du week-end… à moins qu’Annecy ne batte Metz ce samedi après-midi par au moins huit buts d’écart ! Un scénario suffisamment improbable pour que les Verts puissent déjà remercier Tardieu et savourer.