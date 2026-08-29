Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Alors que le PSG et Liverpool se sont mis d’accord jeudi pour un transfert avoisinant les 140 M€, Bradley Barcola devrait s’envoler vers l’Angleterre ce samedi.

Le départ de Bradley Barcola se précise à grands pas. Après plusieurs semaines de discussions, le PSG et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de l’international français. L’opération pourrait atteindre 140 millions d’euros, bonus compris, ce qui en ferait l’une des plus grosses ventes de l’histoire du club parisien.

Barcola attendu samedi à Liverpool

Selon L’Équipe, Bradley Barcola doit désormais se rendre en Angleterre afin de régler les dernières formalités de son transfert. Le joueur devrait notamment passer sa visite médicale avant de parapher son nouveau contrat avec Liverpool. Le transfert est donc désormais tout proche d’être officialisé. À seulement 23 ans, Barcola s’apprête ainsi à découvrir la Premier League après trois saisons passées sous le maillot parisien.

Il avait rejoint le PSG en 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais pour environ 45 millions d’euros. Le timing de cette opération peut toutefois interroger. Quelques heures seulement après les dernières avancées du dossier, le PSG a été accroché par Lille (2-2) au terme d’une rencontre durant laquelle les Parisiens ont longtemps manqué de solutions offensives.

Un remplaçant recherché en urgence par le PSG ?

Mené 2-0 jusqu’à la 90e minute, le PSG a finalement arraché le nul dans le temps additionnel grâce à Vitinha puis Marquinhos. Et l’absence de Barcola s’est particulièrement fait ressentir dans l’animation offensive. L’Équipe résume ainsi le problème : Paris doit désormais composer sans un joueur capable de multiplier les appels dans la profondeur et d’étirer les défenses. Un profil qui pourrait rapidement manquer à Luis Enrique.

Avec le départ de Barcola, le PSG doit désormais réfléchir à la meilleure manière de rééquilibrer son secteur offensif. Le club parisien dispose évidemment de plusieurs solutions internes et a déjà renforcé son attaque durant l’été mais le départ d’un joueur aussi important pourrait pousser Luis Campos à accélérer sur une dernière recrue. Sur le plan financier, l’opération Barcola est évidemment exceptionnelle. Liverpool devrait débourser jusqu’à 140 millions d’euros pour s’attacher les services de Barcola. Mais cette rentrée d’argent devra désormais être mise en perspective avec le coût sportif de son départ. L’ancien Lyonnais représentait une solution précieuse dans les transitions, dans la profondeur et dans les situations de un contre un. Il manque déjà.