À LA UNE DU 29 AOûT 2026
[13:40]PSG Mercato : après Lille, Luis Enrique amasse un pactole record de 360 M€ et réclame deux recrues d’urgence ! 
[13:20]OM : le prix de Balerdi connu, une énorme surprise estampillée LOSC face à l’AS Monaco ? 
[13:00]ASSE : Cathro annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Dijon, Old et Breum concernés ! 
[12:40]FC Nantes Mercato : deux nouvelles recrues arrivent à Nantes, avis de tempête sur Poirier ! 
[12:30]OM Mercato : bonne nouvelle pour Igor Paixao !
[12:20]RC Lens Mercato : un accord est tombé pour Bitshiabu ! 
[12:10]PSG Mercato : Guéla Doué snobe finalement Paris et va retrouver l’OM ! 
[12:00]Stade Rennais Mercato : Pinault fait le forcing pour Terrier, un nouveau 9 en approche !
[11:40]OM Mercato : un défenseur offert sur un plateau par BlueCo ? 
[11:20]ASSE Mercato : 3 nouvelles options de latéral gauche soufflées à l’oreille de Kilmer, une piste inédite relancée ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL – Le Havre : une surprise liée au mercato imposée à Fonseca dans son onze de départ ! 

Par Bastien Aubert - 29 Août 2026, 11:00
OL : Khalis Merah tease un retour sur les terrains

Paulo Fonseca dit composer avec les contraintes liées au mercato pour composer son onze de départ à l’OL pour recevoir Le Havre (20h45).

L’Olympique Lyonnais doit rapidement tourner la page européenne. Après sa piteuse sortie de route face à Fenerbahçe, l’OL retrouve la Ligue 1 avec la réception du Havre (20h45). 

Fofana et Sulc préservés ?

Mais à quelques jours de la fermeture du mercato, Paulo Fonseca doit aussi composer avec les possibles départs de plusieurs cadres. Une situation qui pourrait directement influencer son onze de départ.Selon L’Équipe, Malick Fofana pourrait être préservé face au Havre. L’international belge représente actuellement l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif lyonnais et pourrait être amené à quitter le club en cas d’offre concrète. Aucune proposition ferme n’avait encore été reçue hier, mais l’OL préfère visiblement éviter de prendre le moindre risque avec son attaquant. Pavel Sulc pourrait connaître le même sort. Le Tchèque, lui aussi susceptible d’être concerné par un départ, ne devrait pas débuter la rencontre.

Kaïl Boudache pourrait ainsi profiter de cette situation pour occuper le flanc gauche offensif. La principale surprise pourrait toutefois se trouver dans le secteur défensif. Zachary Athekame, âgé de 21 ans, devrait poursuivre son installation dans le onze lyonnais. Dans l’axe, Felix Bacher pourrait être associé à Moussa Niakhaté afin de continuer à développer leurs automatismes. Mais Paulo Fonseca pourrait surtout relancer Nicolas Tagliafico. L’international argentin pourrait bénéficier de l’absence d’Abner Vinicius, sorti sur blessure musculaire mercredi soir face à Fenerbahçe. Sa titularisation pourrait également avoir un lien avec le mercato. L’OL cherche toujours à trouver une porte de sortie à certains joueurs et une exposition en Ligue 1 pourrait forcément être intéressante en cas d’offre de dernière minute.

Tagliafico, la surprise du mercato ?

Dans l’entrejeu, Paulo Fonseca devrait également apporter quelques changements. Mads Bidstrup est annoncé pour débuter aux côtés de Tyler Morton et du capitaine Corentin Tolisso. Le milieu danois devrait apporter son volume de jeu et son intensité dans une équipe qui devra rapidement retrouver ses automatismes après son combat européen. Cette situation illustre parfaitement le contexte particulier dans lequel évolue actuellement l’OL.

Le club lyonnais doit rester compétitif sur le terrain tout en poursuivant son opération de rééquilibrage financier. Paulo Fonseca doit donc anticiper plusieurs scénarios et éviter de prendre des risques inutiles avec des joueurs dont l’avenir pourrait être bouleversé dans les prochains jours. Face au Havre, le technicien portugais pourrait ainsi présenter un onze légèrement remanié, avec Nicolas Tagliafico comme principale surprise. Une titularisation qui pourrait avoir autant d’importance sur le plan sportif que sur le marché des transferts.

OLLe Havre AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Le Havre AC, OL