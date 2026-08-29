Paulo Fonseca dit composer avec les contraintes liées au mercato pour composer son onze de départ à l’OL pour recevoir Le Havre (20h45).

L’Olympique Lyonnais doit rapidement tourner la page européenne. Après sa piteuse sortie de route face à Fenerbahçe, l’OL retrouve la Ligue 1 avec la réception du Havre (20h45).

Fofana et Sulc préservés ?

Mais à quelques jours de la fermeture du mercato, Paulo Fonseca doit aussi composer avec les possibles départs de plusieurs cadres. Une situation qui pourrait directement influencer son onze de départ.Selon L’Équipe, Malick Fofana pourrait être préservé face au Havre. L’international belge représente actuellement l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif lyonnais et pourrait être amené à quitter le club en cas d’offre concrète. Aucune proposition ferme n’avait encore été reçue hier, mais l’OL préfère visiblement éviter de prendre le moindre risque avec son attaquant. Pavel Sulc pourrait connaître le même sort. Le Tchèque, lui aussi susceptible d’être concerné par un départ, ne devrait pas débuter la rencontre.

Kaïl Boudache pourrait ainsi profiter de cette situation pour occuper le flanc gauche offensif. La principale surprise pourrait toutefois se trouver dans le secteur défensif. Zachary Athekame, âgé de 21 ans, devrait poursuivre son installation dans le onze lyonnais. Dans l’axe, Felix Bacher pourrait être associé à Moussa Niakhaté afin de continuer à développer leurs automatismes. Mais Paulo Fonseca pourrait surtout relancer Nicolas Tagliafico. L’international argentin pourrait bénéficier de l’absence d’Abner Vinicius, sorti sur blessure musculaire mercredi soir face à Fenerbahçe. Sa titularisation pourrait également avoir un lien avec le mercato. L’OL cherche toujours à trouver une porte de sortie à certains joueurs et une exposition en Ligue 1 pourrait forcément être intéressante en cas d’offre de dernière minute.

Tagliafico, la surprise du mercato ?

Dans l’entrejeu, Paulo Fonseca devrait également apporter quelques changements. Mads Bidstrup est annoncé pour débuter aux côtés de Tyler Morton et du capitaine Corentin Tolisso. Le milieu danois devrait apporter son volume de jeu et son intensité dans une équipe qui devra rapidement retrouver ses automatismes après son combat européen. Cette situation illustre parfaitement le contexte particulier dans lequel évolue actuellement l’OL.

Le club lyonnais doit rester compétitif sur le terrain tout en poursuivant son opération de rééquilibrage financier. Paulo Fonseca doit donc anticiper plusieurs scénarios et éviter de prendre des risques inutiles avec des joueurs dont l’avenir pourrait être bouleversé dans les prochains jours. Face au Havre, le technicien portugais pourrait ainsi présenter un onze légèrement remanié, avec Nicolas Tagliafico comme principale surprise. Une titularisation qui pourrait avoir autant d’importance sur le plan sportif que sur le marché des transferts.