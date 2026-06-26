ASSE Mercato : le futur club de Razik Nedder en Ligue 1 est connu

Un peu plus d’un an après son départ de l’AS Saint-Étienne, Razik Nedder s’apprête à retrouver le football français. Parti relever un nouveau défi à la tête de la sélection algérienne U20, l’ancien entraîneur de la réserve stéphanoise est sur le point de rejoindre un club de Ligue 1. Selon nos informations, c’est du côté du Havre AC que le technicien de 39 ans devrait poursuivre sa carrière.

À l’été 2024, Razik Nedder avait tourné la page de son aventure stéphanoise après plus d’une décennie passée au centre de formation des Verts. Artisan majeur du développement de nombreux jeunes talents, il avait notamment marqué les esprits en conduisant les U19 de l’ASSE à la victoire en Coupe Gambardella en 2019, un succès qui reste l’un des plus beaux faits d’armes récents de la formation ligérienne.

Son choix de rejoindre la Fédération algérienne de football pour prendre en main les U20 répondait à une volonté de découvrir un nouveau contexte. En parallèle de ses missions de sélectionneur, Razik Nedder a également participé au travail de détection, de prospection et de structuration des équipes de jeunes, un investissement unanimement salué en interne.

Des discussions avancées avec Le Havre

Il y a plusieurs semaines, le journaliste Nabil Djellit révélait que Razik Nedder figurait dans les petits papiers d’un club de Ligue 1, sans que son identité ne soit dévoilée. Le mystère est désormais levé. Selon nos informations, l’ancien éducateur stéphanois est en discussions très avancées avec Le Havre AC afin d’intégrer le staff de Didier Digard.

Le club normand souhaite renforcer son encadrement technique dans un contexte particulièrement difficile. Le HAC a en effet été frappé ces dernières semaines par le décès de Bryan Bergougnoux, un drame qui a profondément marqué le club. L’arrivée de Razik Nedder s’inscrirait dans cette phase de réorganisation du staff.

Réputé pour ses qualités de formateur, sa rigueur méthodologique et sa capacité à accompagner les jeunes joueurs vers le haut niveau, Nedder apporterait un profil complémentaire à Didier Digard. Son expérience acquise aussi bien à Saint-Étienne qu’au sein de la Fédération algérienne constitue un atout précieux pour un club qui mise régulièrement sur sa formation.

À l’ASSE, nombreux sont ceux qui estiment que ses compétences n’ont jamais été pleinement exploitées. Son départ avait laissé un vide au centre de formation, où il jouissait d’une excellente réputation auprès des joueurs comme des éducateurs. Natif de Saint-Etienne, Nedder (39 ans) se voit donc offrir un joli rebond avec l’ambition de franchir une nouvelle étape dans sa carrière au sein du staff havrais.