Pronostic OL – Le Havre : les Gones vont-ils rebondir après Fenerbahçe ?

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre l’OL et Le Havre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le match d’après pour l’Olympique Lyonnais ! Trois jours seulement après leur élimination en barrage de la Ligue des Champions face à Fenerbahçe (1-2), les Gones reçoivent ce samedi (20h45) Le Havre, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca tenteront de rapidement tourner la page européenne et de rebondir devant leur public.

Ligue 1 – OL vs Le Havre

Samedi 29 août 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

OL : vite tourner la page européenne

La déception est forcément immense du côté de l’Olympique Lyonnais. Après avoir éliminé le Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Gones avaient ramené un bon match nul de leur déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe (1-1) lors du barrage aller. Ils avaient donc toutes les cartes en main pour décrocher leur qualification devant leur public.

Mais les hommes de Paulo Fonseca ont finalement chuté mercredi au Groupama Stadium (1-2) et ne disputeront pas la phase de ligue de la Ligue des Champions cette saison. Un énorme coup dur sportif et financier que l’OL va devoir rapidement digérer.

Car les Lyonnais avaient jusque-là parfaitement lancé leur saison en championnat. Pour leur première journée de Ligue 1, les Gones sont allés s’imposer avec autorité sur la pelouse de Toulouse (2-0). Une victoire qui leur permet d’aborder cette deuxième journée avec trois points au compteur et l’ambition d’enchaîner devant leur public.

Le principal enjeu sera désormais de savoir comment les Lyonnais auront récupéré physiquement et mentalement de leur rencontre européenne disputée seulement trois jours plus tôt. Paulo Fonseca pourrait être tenté d’apporter quelques changements à son onze de départ, mais l’OL possède suffisamment de qualités pour partir largement favori face au Havre.

Le Havre : déjà sous pression ?

Le Havre n’a pas connu les mêmes débuts en Ligue 1. Après avoir assuré son maintien dans l’élite la saison dernière, le club normand s’attend de nouveau à devoir batailler pour conserver sa place parmi l’élite du football français.

La préparation estivale n’avait déjà pas vraiment rassuré avec deux victoires seulement, un match nul et trois défaites. Et pour leur première sortie officielle de la saison, les Havrais se sont inclinés à domicile face à l’AS Monaco (0-1).

Les hommes de Didier Digard n’ont pourtant pas démérité face aux Monégasques, mais ils n’ont jamais réussi à revenir après avoir encaissé l’ouverture du score dans le premier quart d’heure. Ils se retrouvent donc déjà à la recherche de leurs premiers points de la saison avant ce déplacement particulièrement compliqué à Lyon.

Le HAC devra également composer avec plusieurs absences. Stephan Zagadou et Felix Mambimbi sont toujours blessés, tandis que Yanis Zouaoui, touché lors de la première journée face à Monaco, a lui aussi rejoint l’infirmerie.

Face à une équipe lyonnaise forcément revancharde après son élimination européenne, Le Havre devra donc réaliser une prestation très solide pour espérer ramener quelque chose du Groupama Stadium.

Les confrontations entre les deux équipes

L’Olympique Lyonnais et Le Havre ont régulièrement croisé le fer ces dernières saisons depuis le retour du club normand en Ligue 1.

Les Gones ont notamment pris le dessus sur les Havrais à plusieurs reprises, même si le HAC a déjà réussi à poser des problèmes à l’OL. À domicile et avec un effectif supérieur sur le papier, Lyon partira néanmoins avec un net avantage pour cette nouvelle confrontation.

Le contexte pourrait toutefois rebattre légèrement les cartes. Seulement trois jours après la désillusion européenne face à Fenerbahçe, les Lyonnais devront rapidement retrouver de l’énergie et de la concentration pour éviter le match piège.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Niakhaté, Bacher, Tagliafico – Bidstrup, Nartey – Boudache, Tolisso, Himbert – Openda.

Absent : Aucun.

Incertains : Abner (blessé), Merah (reprise), Fofana (instance de départ).

La compo probable du Havre : Mpasi – Pembélé, Seko, Sasso – Doucouré, Mwanga, Ebonog, Koffi – Richardson, Ndiaye – Samatta.

Absents : Zagadou, Mambimbi, Zouaoui (blessés).

Les joueurs à suivre

Loïs Openda (OL) : Arrivé cet été à Lyon sous la forme d’un prêt en provenance de la Juventus, l’attaquant belge a déjà commencé à prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Buteur en Ligue des Champions, Loïs Openda devrait une nouvelle fois être aligné à la pointe de l’attaque lyonnaise. Sa vitesse, ses appels en profondeur et sa capacité à prendre les espaces pourraient faire très mal à la défense havraise. Face à un adversaire qui devrait évoluer assez bas, l’ancien Lensois sera l’une des principales armes offensives des Gones.

Amir Richardson (Le Havre) : De retour au Havre cet été sous la forme d’un prêt en provenance de la Fiorentina, le milieu de terrain de 24 ans aura un rôle important à jouer cette saison. Déjà titulaire lors de la première journée face à Monaco, Amir Richardson avait même cru égaliser avant que son but ne soit finalement refusé pour une position de hors-jeu. Sa puissance et sa capacité à se projeter pourraient être précieuses pour permettre au HAC de ressortir le ballon et de se montrer dangereux en transition.

Les tendances de cotes : Lyon largement favori

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire OL (1) ≈ 1,45 ≈ 68 % Lyon largement favori Match nul (X) ≈ 4,65 ≈ 21 % Peu probable Victoire Le Havre (2) ≈ 7,00 ≈ 11 % Le Havre outsider

Malgré son élimination en Ligue des Champions cette semaine, l’Olympique Lyonnais part très largement favori de cette rencontre. La cote d’une victoire des Gones tourne autour de 1,45, contre environ 4,65 pour un match nul et 7,00 pour un succès havrais.

Les bookmakers semblent donc accorder leur confiance à l’OL pour rebondir. Vainqueurs à Toulouse lors de la première journée de Ligue 1, les Lyonnais disposent également d’un effectif supérieur sur le papier et auront l’avantage d’évoluer devant leur public. Le principal doute concerne surtout leur capacité à digérer physiquement et mentalement leur élimination européenne.

Nos pronostics pour OL – Le Havre

Victoire de l’OL : Malgré la désillusion vécue face à Fenerbahçe seulement trois jours plus tôt, Lyon possède de solides arguments pour rapidement rebondir. Les Gones ont parfaitement débuté leur championnat en s’imposant à Toulouse (2-0) et disposent d’un effectif supérieur à celui du Havre. Devant leur public, les hommes de Paulo Fonseca devraient avoir les moyens de décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue 1.

: Malgré la désillusion vécue face à Fenerbahçe seulement trois jours plus tôt, Lyon possède de solides arguments pour rapidement rebondir. Les Gones ont parfaitement débuté leur championnat en s’imposant à Toulouse (2-0) et disposent d’un effectif supérieur à celui du Havre. Devant leur public, les hommes de Paulo Fonseca devraient avoir les moyens de décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Le Havre ne marque pas : Les Havrais n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de leur première journée face à Monaco et pourraient encore éprouver des difficultés offensives au Groupama Stadium. Lyon avait de son côté parfaitement contenu Toulouse lors de son entrée en lice en championnat. Face à une défense lyonnaise qui devrait monopoliser le ballon et concéder peu de situations, le HAC pourrait rester muet.

: Les Havrais n’ont pas trouvé le chemin des filets lors de leur première journée face à Monaco et pourraient encore éprouver des difficultés offensives au Groupama Stadium. Lyon avait de son côté parfaitement contenu Toulouse lors de son entrée en lice en championnat. Face à une défense lyonnaise qui devrait monopoliser le ballon et concéder peu de situations, le HAC pourrait rester muet. L’OL gagne sans encaisser de but : Ce pari permet de combiner les deux tendances fortes de la rencontre. Lyon part largement favori et reste sur une victoire 2-0 à Toulouse en Ligue 1, tandis que Le Havre n’a toujours pas marqué cette saison en championnat. Si les Gones parviennent à rapidement évacuer la déception de leur élimination européenne, ils pourraient maîtriser la rencontre et s’imposer sans concéder de but.

Score possible

2-0 pour l’Olympique Lyonnais : La fatigue accumulée et la déception de l’élimination en Ligue des Champions pourraient empêcher les Gones de livrer leur meilleure prestation, mais leur supériorité individuelle devrait leur permettre de prendre le dessus. Face à une équipe havraise qui n’a pas encore marqué cette saison, Lyon semble avoir les armes pour s’imposer sans trembler et enchaîner une deuxième victoire en autant de journées de Ligue 1.