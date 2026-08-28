Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le transfert de Bradley Barcola du PSG à Liverpool va également profiter à l’Olympique Lyonnais. Grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA, le club rhodanien devrait récupérer plusieurs millions d’euros sur cette opération XXL.

Le départ de Bradley Barcola vers Liverpool ne va pas seulement faire les affaires du PSG. L’OL, club formateur de l’ailier français, va lui aussi bénéficier financièrement de cette énorme opération. Paris et Liverpool ont trouvé un accord autour d’un transfert pouvant atteindre 140 millions d’euros. Une partie de cette somme va ainsi revenir dans les caisses lyonnaises.

L’OL va toucher plusieurs millions grâce à Barcola

En tant que club formateur de Bradley Barcola, l’OL bénéficie du mécanisme de solidarité de la FIFA applicable aux transferts internationaux. Lyon devrait ainsi récupérer environ 3,5 % du montant de l’opération. Selon les modalités du transfert, le club rhodanien pourrait percevoir entre 4,5 et 5 millions d’euros, avec un maximum estimé à 4,9 millions d’euros si tous les bonus prévus dans l’accord sont atteints. Une rentrée d’argent loin d’être négligeable pour l’OL. Le club lyonnais ne touchera en revanche aucun pourcentage supplémentaire sur une éventuelle revente de Barcola.

Lors de son transfert vers le PSG en 2023, pour 50 millions d’euros bonus compris, aucun intéressement à la revente n’avait en effet été négocié. Cette rentrée financière intervient surtout à un moment particulièrement important pour l’Olympique Lyonnais. Début août, le club avait déjà bénéficié du transfert de Bruno Guimarães de Newcastle à Arsenal. Grâce à l’intéressement conservé sur la plus-value réalisée par le club anglais, l’OL avait récupéré environ 7,5 millions d’euros.

La Ligue des champions manque déjà dans les comptes de l’OL

Avec les sommes attendues grâce au départ de Barcola, Lyon peut donc compter sur plusieurs millions d’euros supplémentaires sans avoir à vendre immédiatement un joueur de son effectif. Une situation forcément appréciable alors que le club doit toujours respecter ses objectifs financiers. Malgré ces différentes rentrées d’argent, l’OL reste confronté à un problème majeur. L’élimination contre Fenerbahçe en barrage de la Ligue des champions a privé le club de recettes importantes qui étaient espérées en début de saison. L’OL avait toutefois construit son budget autour d’une participation à la Ligue Europa.

Le club doit donc continuer à surveiller attentivement ses finances dans cette dernière ligne droite du mercato. L’état-major lyonnais ne devrait d’ailleurs pas se contenter des revenus générés par les transferts de Barcola et Guimarães. L’OL prévoit toujours de vendre deux joueurs importants avant la fermeture du mercato. Malick Fofana reste notamment au centre de toutes les attentions. Le jeune ailier représente la principale valeur marchande de l’effectif et pourrait rapporter une somme conséquente. D’autres joueurs sont également susceptibles d’être concernés par cette grande vague de départs. Pavel Sulc et Ruben Kluivert pourraient notamment faire l’objet d’offres importantes, tandis que Tanner Tessmann reste lui aussi surveillé.