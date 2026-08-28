Stade Rennais, OM, LOSC Mercato : nouveau coup de tonnerre dans le dossier Terrier !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par le Stade Rennais et le LOSC, Martin Terrier reste bloqué au Bayer Leverkusen. Les négociations se poursuivent toutefois, avec un véritable bras de fer autour du montage du transfert et surtout du salaire de l’attaquant français.

Le dossier Martin Terrier est loin d’être terminé. Alors que le Stade Rennais rêve toujours de rapatrier son ancien attaquant, Leverkusen ne semble pas disposé à accepter les conditions souhaitées par le club breton. Le LOSC reste également attentif à la situation.

Le Stade Rennais veut un prêt sec de Terrier

Le Stade Rennais aurait une idée très précise pour faire revenir Martin Terrier en Bretagne. Selon Mohamed Toubache-Ter, le club breton travaille sur la possibilité d’un prêt sec : « Rennes planche sur un prêt sec pour Martin Terrier… Leverkusen ne veut pas en entendre parler… préférant y intégrer une option d’achat. » Le club allemand souhaite donc conserver une possibilité de transfert définitif au terme du prêt. Une divergence qui bloque pour le moment l’opération.

Le montage du transfert n’est toutefois pas le seul obstacle. La rémunération de Martin Terrier constitue également un véritable problème pour les prétendants français. « Comme à Lille, le salaire pose aussi problème. Leverkusen refuse de prendre une partie du salaire », poursuit cette même source. Rennes et Lille doivent donc composer avec les exigences économiques du Bayer. Un élément qui complique sérieusement le retour de Terrier en Ligue 1.

Le dossier reste pourtant actif

Malgré ces difficultés, l’opération n’est absolument pas abandonnée. L’insider Jonathan assure même que les discussions se poursuivent : « Dossier actif contrairement à certaines infos. Rennes veut un prêt sec et Leverkusen ne veut pas en entendre parler. Point positif : ça discute et négocie. » Un signe encourageant pour le Stade Rennais. Les deux parties continuent de chercher une formule susceptible de satisfaire tout le monde.

Le profil de Martin Terrier reste particulièrement séduisant pour le Stade Rennais. L’attaquant français connaît parfaitement le club et la Ligue 1, où il avait réalisé de très belles saisons sous le maillot breton. Son retour permettrait à Rennes d’ajouter une nouvelle solution offensive à l’effectif. Mais pour cela, il faudra d’abord trouver un accord avec Leverkusen.

Le LOSC toujours dans la course

Rennes n’est pas le seul club français intéressé. Le LOSC a également pris position sur le dossier et doit lui aussi composer avec le problème du salaire. La concurrence pourrait donc jouer un rôle important dans les prochaines négociations. Si aucun accord n’est trouvé avec Rennes, Lille pourrait tenter d’accélérer.

Le nom de Martin Terrier a également été associé à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. L’OM pourrait donc suivre attentivement l’évolution du dossier, même si Rennes semble aujourd’hui particulièrement actif. Pour l’instant, aucune solution définitive n’a été trouvée.