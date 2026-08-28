Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le Stade Rennais envisage bel et bien de profiter du possible transfert de Djaoui Cissé au RC Strasbourg pour négocier celui d’Ismaël Doukouré dans le sens inverse.

Le mercato du Stade Rennais pourrait connaître un nouveau rebondissement. Alors que Strasbourg pousse pour recruter Djaoui Cissé, les dirigeants rennais pourraient tenter de profiter des négociations pour avancer sur un autre dossier. Celui menant à Ismaël Doukouré.

Doukouré pourrait bien entrer dans le deal

Djaoui Cissé, milieu de 22 ans, reste une priorité du RC Strasbourg. L’Équipe a confirmé que le joueur souhaite rejoindre uniquement le Racing et que les deux clubs sont actuellement en discussions. Une situation qui pourrait servir les intérêts du Stade Rennais. Comme But! l’avait annoncé le 18 août, les négociations entre les deux formations sont bien ouvertes et Cissé aurait déjà donné son accord pour rejoindre Strasbourg. Le Racing aurait proposé environ 12 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 3 millions de bonus. Rennes attendrait de son côté près de 20 millions d’euros mais le montant de l’opération pourrait évoluer.

Le Stade Rennais pourrait effectivement se montrer plus conciliant si Ismaël Doukouré était inclus dans la transaction. Le défenseur de 22 ans plaît aux dirigeants bretons et pourrait représenter une solution particulièrement intéressante pour renforcer l’effectif. « Un package avec Doukouré et c’est le deal parfait », confirme l’insider Jonathan. Ce dernier confirme que Rennes observe donc attentivement la situation du milieu strasbourgeois. Un montage incluant Doukouré pourrait permettre aux deux clubs de trouver plus facilement un terrain d’entente.

Aït-Boudlal toujours menacé au Stade Rennais

Mais ce dossier pourrait avoir une autre conséquence importante. L’avenir d’Abdelhamid Aït-Boudlal n’est toujours pas totalement sécurisé au Stade Rennais. Le jeune défenseur marocain, pourtant considéré comme un joueur à fort potentiel, continue de faire l’objet de convoitises. Jonathan affirme d’ailleurs que le feuilleton est loin d’être terminé : « Rennes observe la situation de Doukouré et le feuilleton Aït-Boudlal n’est pas fini. » Une situation qui pourrait rapidement devenir préoccupante pour les supporters rennais.

Le dossier Aït-Boudlal reste d’autant plus sensible que son entourage chercherait toujours une porte de sortie. « Ses agents harcèlent le club », affirme Jonathan. Le Stade Rennais doit donc gérer deux dossiers défensifs en parallèle. D’un côté, le club pourrait tenter d’attirer Doukouré depuis Strasbourg. De l’autre, il doit continuer à résister aux sollicitations concernant Aït-Boudlal. Les dernières heures du mercato s’annoncent particulièrement agitées du côté du Stade Rennais.