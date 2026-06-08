OM : Lorenzi frappe déjà son premier coup sur le mercato !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille tient déjà sa première recrue de l’été selon Onze Mondial. Alors que le mercato estival n’a pas encore totalement livré tous ses secrets, Grégory Lorenzi frappe un premier coup fort en attirant Sacha Lung, jeune défenseur central de 18 ans en provenance de Strasbourg.

Annoncé sur le départ du RCSA ces derniers jours, le grand espoir alsacien va rejoindre l’OM et doit signer son contrat ce lundi matin en Provence. Une arrivée qui marque officiellement le début du nouveau projet marseillais porté par les nouveaux dirigeants.

Sacha Lung va signer à l’OM

L’OM démarre son mercato avec un dossier prometteur. Sacha Lung, considéré comme l’un des grands talents du centre de formation de Strasbourg, va poursuivre sa progression sur la Canebière. Le défenseur central de 18 ans a décidé de quitter l’Alsace après avoir décliné la proposition de contrat transmise par le RCSA.

Une décision forte pour un joueur très courtisé. Car Marseille n’était pas seul sur le dossier. Le potentiel de Sacha Lung avait attiré plusieurs regards, mais c’est bien l’OM qui a su convaincre le jeune défenseur de rejoindre son projet.

Son arrivée devrait être officialisée ce lundi par le club phocéen, une fois son contrat paraphé.

Un premier coup signé Grégory Lorenzi

Cette signature porte déjà la marque de Grégory Lorenzi. Fraîchement installé dans le nouvel organigramme marseillais, le dirigeant lance son mercato avec un profil jeune, ambitieux et à fort potentiel. Un choix qui en dit long sur la volonté de l’OM de construire différemment.

Sacha Lung n’arrive pas comme une star confirmée, mais comme un pari d’avenir. À seulement 18 ans, le défenseur central possède encore une immense marge de progression. Son profil a séduit les décideurs marseillais, qui voient en lui un joueur capable de s’inscrire dans la durée.

Pour l’OM, réussir à attirer un talent formé à Strasbourg, malgré la concurrence, représente déjà un signal positif envoyé au marché.

Le projet marseillais a fait la différence

Si Sacha Lung a choisi Marseille, ce n’est pas un hasard. Le jeune défenseur aurait été convaincu par le projet présenté par les nouveaux dirigeants olympiens, et notamment par Grégory Lorenzi. Un élément important dans un dossier où la dimension sportive a clairement pesé.

À son âge, le temps de jeu, la progression et la trajectoire proposée comptent autant que le prestige du club. L’OM semble avoir trouvé les bons arguments pour convaincre Lung de quitter son cocon strasbourgeois et tenter l’aventure dans un environnement beaucoup plus exposé.

Marseille reste un club à part. La pression y est forte, les attentes élevées, mais les opportunités peuvent être immenses pour les jeunes joueurs capables de répondre présent.

Un immense prospect pour préparer l’avenir

Avec Sacha Lung, l’OM ne recrute pas seulement un défenseur central supplémentaire. Le club mise sur un profil d’avenir, capable de se développer dans un cadre plus exigeant. À 18 ans, le joueur va devoir franchir plusieurs paliers, mais son potentiel semble suffisamment important pour justifier l’investissement marseillais.

Dans un secteur défensif souvent amené à bouger ces dernières saisons, l’arrivée d’un jeune central prometteur peut aussi permettre au club de préparer l’avenir sans se précipiter sur des profils plus coûteux.

Cette première recrue montre également que l’OM veut agir vite. Avant même les grands mouvements attendus dans l’effectif, Marseille sécurise un jeune talent et pose une première pierre à son mercato.

L’OM lance sa nouvelle ère

Cette signature de Sacha Lung a une portée symbolique. Elle marque le début d’un nouveau cycle, avec Grégory Lorenzi aux commandes du mercato et une volonté claire de bâtir un effectif plus cohérent, plus jeune et plus tourné vers l’avenir.

Bien sûr, le plus dur reste à venir. L’OM devra encore gérer plusieurs dossiers majeurs, notamment dans le sens des départs comme des arrivées. Mais ce premier mouvement donne déjà une tendance : Marseille veut avancer vite et ne pas laisser passer les bonnes opportunités.

Avec Sacha Lung, l’OM tient donc sa première recrue estivale. Un pari prometteur, un signal fort envoyé à la concurrence, et peut-être le premier symbole du nouveau projet marseillais.