Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Si le RC Strasbourg a un temps été lié à Esteban Lepaul (26 ans) au mercato, c’est un coéquipier du Stade Rennais qui a signé en faveur du club alsacien.

Le RC Strasbourg continue de miser sur la jeunesse. Alors que son nom avait été associé à Esteban Lepaul ces dernières semaines, le club alsacien a finalement renforcé son secteur offensif avec un tout autre profil. C’est Idrissa Traoré qui rejoint le Racing après son départ du Stade Rennais.

Traoré quitte Rennes pour Strasbourg

Né en 2008, l’attaquant franco-guinéen n’a pas été conservé par le club breton à l’issue de la saison. Une décision qui lui permet désormais de rebondir dans un environnement réputé pour sa capacité à faire progresser les jeunes talents. Le transfert est passé relativement inaperçu, mais Strasbourg voit en Idrissa Traoré un joueur doté d’un réel potentiel.

Le Racing poursuit ainsi sa stratégie de recrutement tournée vers les jeunes profils à fort potentiel, capables de se développer progressivement avant de prétendre à une place plus importante au plus haut niveau. Malgré son jeune âge, Traoré sort d’une saison intéressante sous les couleurs rennaises. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 9 buts en 31 rencontres, des statistiques encourageantes qui ont attiré l’attention des recruteurs strasbourgeois.

9 buts en 31 matches au Stade Rennais

Pour le joueur, ce changement de club représente une nouvelle opportunité de poursuivre sa progression après une fin d’aventure prématurée à Rennes. Strasbourg espère désormais lui offrir un cadre favorable afin de franchir un nouveau palier dans son développement. Du côté du Stade Rennais, ce départ s’inscrit dans le renouvellement habituel des effectifs du centre de formation.

Tous les jeunes ne peuvent être conservés et certains choisissent de relancer leur carrière dans un autre projet. Idrissa Traoré tentera désormais de démontrer que Strasbourg a eu raison de lui faire confiance. Avec cette arrivée, le Racing confirme une nouvelle fois sa volonté d’investir sur des joueurs d’avenir. Si Esteban Lepaul a longtemps été évoqué parmi les pistes offensives du club, c’est finalement un autre ancien Rennais qui portera les couleurs alsaciennes dans les prochaines saisons.