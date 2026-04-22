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FRANCE

Le RC Lens connaît son adversaire en finale de la Coupe de France, c’est une grosse surprise !

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 22:57
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La joie d'Elye Wahi lors de RC Strasbourg - OGC Nice

L’OGC Nice a battu ce mercredi soir le RC Strasbourg (2-0) en demi-finale de la Coupe de France et rejoint le RC Lens en finale.

Après sa large victoire face au Toulouse FC (4-1) mardi soir, le RC Lens attendait de connaître son adversaire pour la finale de la Coupe de France. Et c’est finalement l’OGC Nice qui se dressera sur la route des Sang et Or, à la surprise générale. Les Niçois se sont imposés ce mercredi soir sur la pelouse du RC Strasbourg (0-2).

Solides défensivement, les hommes de Claude Puel ont fait la différence en seconde période grâce à un doublé d’Elye Wahi, d’abord d’une frappe croisée du pied (51e), puis sur pénalty (82e).

Rendez-vous le 22 mai pour la finale

La finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice se jouera le vendredi 22 mai, au Stade Rennais. Une affiche contrastée entre deux équipes aux dynamiques bien différentes.

D’un côté, Lens réalise une saison exceptionnelle et joue les premiers rôles en championnat, avec l’ambition d’accrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. De l’autre, Nice connaît un exercice beaucoup plus compliqué en Ligue 1, luttant encore pour son maintien. La Coupe de France représente donc une opportunité unique pour les Niçois de sauver leur saison, face à des Lensois qui voudront enfin décrocher la première Coupe de France de leur histoire.

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