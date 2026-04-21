RC Lens – Toulouse (4-1) : les Sang et Or prennent rendez-vous au Stade de France, les notes des Lensois

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Ce mardi, le RC Lens avait rendez-vous avec l’histoire dans l’objectif d’amener tout un peuple au Stade de France le 22 mai prochain pour la grande finale de la Coupe de France. Et c’est une mission accomplie avec brio grâce à une merveilleuse victoire 4 buts à 1. Un penalty de Thauvin a mis les Sang et Or sur la voie très tôt dans la rencontre (9e), avant le break signé Saint-Maximin (18e) et des buts d’Udol (35e) et Thomasson (74e). 28 ans après, le RCL reprend rendez-vous avec la finale, dans l’espoir de la gagner pour la première fois de son histoire ! On saura demain qui de Strasbourg ou Nice sera le deuxième finaliste. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

ABDULHAMID

Buteur pour le 1-2 vendredi, il a redonné du peps à un Bollaert un peu ébranlé par la réduction du score en délivrant un superbe centre devant le but pour Udol sur le 3-1. À la 74e, il est de nouveau très malin en glissant le ballon à Thomasson, qui plie le match en marquant le quatrième et dernier but lensois. Sorti à la 78e pour l’entrée d’Aguilar.

THOMASSON

Dépassé dans tous les compartiments, le TFC a notamment souffert au milieu, et c’est surtout à cause de cet homme. Patron du milieu de terrain, il n’a fait aucun cadeau, et s’offre même le 4e but à bout portant, très bien servi par Abdulhamid.

THAUVIN

Pierre Sage l’avait annoncé : il faudra compter sur Florian Thauvin pour emmener ce groupe au Stade de France. Dès le début du match, il s’infiltre dans la surface et obtient la faute de Demba Diop qui ne maîtrise pas son geste. Face à Haug, il lui indique le côté droit, et tire à gauche pour ouvrir le score et faire exploser Bollaert (9e). Dix minutes plus tard, il glisse le ballon dans le bon tempo pour Saint-Maximin, qui fait tout le travail en inscrivant un magnifique but. Il est impliqué sur le quatrième but lorsque son coup franc est difficilement repoussé par Haug. Un match de patron, avant sa sortie à la 78e pour l’entrée d’Haidara.

SAINT-MAXIMIN

Logiquement récompensé de son entrée tonitruante vendredi, on espérait le voir aussi impactant comme titulaire que supersub, ce qu’on a trop peu vu depuis son arrivée. Son entente avec Udol a vraiment bien fonctionné, et il réussit à faire le break pour Lens à la 18e minute, d’une superbe frappe près de la surface en laissant Haug complètement immobile. Des frissons dans la défense toulousaine chaque fois qu’il touchait la balle, et ses 2 autres tirs ont été cadrés mais captés par Haug. Sorti à la 64e pour l’entrée de Saïd.

Les flops

RISSER

Comme vendredi dernier, le gardien français a commis une nouvelle boulette. Même si Sarr ne lui fait pas un cadeau sur sa passe, il tergiverse et relance bizarrement sur Baidoo qui perd ensuite le ballon au profit de Dønnum, qui centre pour Emersonn avant qu’il ne remette sur Hidalgo, buteur. À part ça, un match très tranquille sans aucun arrêt à faire !

BAIDOO

Première titularisation depuis le 7 février dernier pour le défenseur central, grand fautif sur le but encaissé. Lui non plus n’est pas aidé par la relance piquée de Risser, mais sa tentative de crochet sur Dønnum est complètement ratée et débouche ensuite sur le 2-1. Pas grand chose à lui reprocher hormis cette bourde, mais elle a compté dans le match. Sorti à la 64e pour l’entrée de Masuaku.

EDOUARD

Dur le considérer comme un flop, mais il a un peu manqué d’efficacité ce soir. 4 tirs au total, de bonnes tentatives, mais il a surtout vendangé. Sorti à la 64e pour l’entrée de Sima.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Ganiou (7), Baidoo (5), Sarr (7) – Abdulhamid (8), Sangaré (6), Thomasson (7), Udol (7) – Thauvin (8), Édouard (5), Saint-Maximin (8).