Après deux saisons marquées par des choix parfois contestés sur le marché des transferts, l’ASSE pourrait modifier sensiblement sa stratégie de recrutement cet été.

L’ASSE s’apprête à vivre un mercato particulièrement important. Après la non montée en Ligue 1, les dirigeants stéphanois savent que chaque décision comptera dans la course à une remontée immédiate vers l’élite. Et selon une prédiction de Peuple Vert, une orientation bien précise semble déjà se dessiner.

Vers un recrutement plus francophone à l’ASSE ?

Ces derniers mois, la politique de recrutement de l’ASSE a souvent été associée à une forte utilisation de la data dans l’identification des joueurs. Une méthode moderne qui a permis de dénicher certains profils intéressants mais qui a également suscité des interrogations chez plusieurs observateurs du football français.

Un agent de joueurs cité par Peuple Vert résume ainsi le sentiment partagé par une partie du milieu : « Je suis dans le milieu depuis des années. Je ne prétends pas tout savoir. Mais leur mercato 100 % data quand tu veux monter en Ligue 1… » Derrière cette remarque se cache une idée simple : pour réussir dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, l’expérience du football français et la connaissance du contexte local peuvent parfois compter autant que les statistiques.

Les premiers signes d’un changement ?

Plusieurs indices laissent penser que les dirigeants de l’ASSE ont déjà commencé à faire évoluer leur approche. Lors du dernier mercato hivernal, les arrivées de Julien Le Cardinal et Abdoulaye Kanté ont été perçues comme des recrutements davantage orientés vers la connaissance du championnat et l’efficacité immédiate. Deux profils plus familiers du football français, capables d’apporter rapidement des garanties dans un contexte de lutte pour les premières places.

Autre élément important : ce mercato sera le premier entièrement préparé par la nouvelle cellule de recrutement mise en place il y a près d’un an. Les recruteurs de l’ASSE ont eu le temps d’observer le marché, d’identifier leurs cibles et d’affiner leurs analyses. Une situation très différente de celle connue lors des précédentes fenêtres de transferts où plusieurs décisions avaient dû être prises dans l’urgence. Cette anticipation pourrait permettre à l’ASSE de construire un effectif plus cohérent et mieux calibré pour répondre aux exigences de la Ligue 2.

L’objectif montée avant tout

Au-delà des profils recherchés, le message semble clair : la priorité absolue reste le retour en Ligue 1. Dans cette optique, les dirigeants de l’ASSE pourraient privilégier des joueurs connaissant parfaitement le championnat français, capables de s’adapter immédiatement et de supporter la pression liée aux ambitions stéphanoises. La data ne devrait évidemment pas disparaître du processus de recrutement.

Mais elle pourrait désormais être utilisée comme un outil complémentaire plutôt que comme le principal critère de sélection. À quelques jours de l’ouverture du mercato, une première tendance forte semble donc émerger : l’ASSE veut construire une équipe plus pragmatique, plus expérimentée et davantage tournée vers les réalités de la Ligue 2.