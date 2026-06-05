Les dirigeants de l’ASSE ont fixé une deadline pour la nomination du futur coach des Verts. Plusieurs noms sont sur la table.

L’ASSE entre dans une phase décisive. Après Philippe Montanier, les dirigeants stéphanois ne veulent pas perdre de temps avant de lancer pleinement leur préparation estivale. D’après les informations du Progrès, le nom du futur entraîneur des Verts devrait être connu au plus tard dans une dizaine de jours.

Une échéance qui témoigne de la volonté du club d’avancer rapidement sur un dossier crucial. La saison à venir s’annonce capitale pour l’ASSE, qui doit impérativement retrouver de la stabilité sportive et bâtir un projet capable de répondre aux attentes des supporters.

Plusieurs profils déjà identifiés

En coulisses, les décideurs de l’ASSE multiplient les échanges avec différents candidats. Selon un recensement effectué par Peuple Vert, plusieurs techniciens figurent parmi les pistes crédibles. Parmi eux, Montanier, entraîneur en place, Grégory Poirier, dont le profil séduit de plus en plus dans le football français, Olivier Pantaloni, récemment parti d’Ajaccio, ou encore Christophe Pélissier, reconnu pour sa capacité à construire des équipes compétitives.

Un nom attire également l’attention : celui de Wilfried Nancy. L’entraîneur français a réalisé un travail remarqué en MLS et dispose d’une philosophie de jeu moderne qui pourrait correspondre à l’évolution recherchée par les dirigeants stéphanois.

La piste de la Data explorée ?

Mais la véritable surprise pourrait venir d’ailleurs. Toujours selon Peuple Vert, l’hypothèse d’un « coach Data » n’est pas à exclure. Depuis plusieurs mois, Jaeson Rosenfeld occupe une place importante dans les réflexions stratégiques du club. L’homme d’affaires avait déjà participé au processus ayant conduit à la nomination d’Erik Horneland grâce à un important travail d’analyse statistique et de données.

Dans ce contexte, voir émerger un profil moins médiatique mais identifié par des outils d’analyse avancés ne constituerait pas un scénario improbable. De nombreux clubs européens s’appuient désormais sur ces méthodes pour identifier des entraîneurs performants avant qu’ils n’accèdent à une plus grande notoriété.

Un choix stratégique pour l’avenir de l’ASSE

À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise. Les dirigeants poursuivent leurs entretiens et évaluent les différentes options avant de trancher. Une chose semble toutefois certaine : l’ASSE veut éviter que ce dossier ne s’éternise. La préparation estivale approche rapidement et le futur entraîneur devra disposer du temps nécessaire pour participer au mercato, définir ses besoins et imprimer sa méthode.

Les prochains jours s’annoncent donc particulièrement importants dans le Forez. Et si plusieurs noms connus circulent déjà, la possibilité d’une surprise reste bien réelle. Fidèle à sa nouvelle stratégie, l’ASSE pourrait encore choisir une voie inattendue pour lancer son nouveau projet.