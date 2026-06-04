Si les échanges entre les dirigeants de l’ASSE et Philippe Montanier sont très réduits depuis la non montée en Ligue 1, son avenir se précise.

Le dossier Philippe Montanier continue d’alimenter les interrogations du côté de l’ASSE. Après une fin de saison marquée par la déception de la non-montée en Ligue 1, les échanges entre le coach et sa direction sont devenus rares, laissant planer un doute important sur la suite.

Un refus au FC Nantes qui en dit long ?

Dans ce contexte, une information venue de l’entourage du technicien vient relancer toutes les spéculations. Selon Ouest-France, Philippe Montanier aurait récemment été approché par le FC Nantes, en quête d’un nouvel entraîneur. Le technicien aurait même échangé avec les dirigeants du club nantais lors d’une rencontre en début de semaine.

Mais la discussion n’aurait pas débouché sur une suite favorable. Selon un proche du dossier, Montanier aurait refusé l’offre avec une position claire : « Il ne veut plus entraîner en Ligue 2 ». Une déclaration qui résonne forcément à Saint-Étienne, club qui évoluera encore en L2 la saison prochaine.

Deux scénarios possibles pour son avenir

Cette prise de position ouvre immédiatement deux hypothèses concernant la suite de sa carrière. La première serait celle d’une continuité à l’ASSE, malgré l’échec des barrages et la déception de la fin de saison. Dans ce cas, le coach pourrait envisager de poursuivre le projet avec une ambition claire de remontée immédiate. La seconde option serait une attente assumée d’un poste en Ligue 1, voire à l’étranger, avant de prendre une nouvelle décision. Dans les deux cas, son avenir reste suspendu à des opportunités qui ne dépendent pas uniquement de lui.

Du côté de l’ASSE, Peuple Vert confirme que le dossier reste totalement ouvert. Aucune décision définitive n’a été prise à ce stade et les discussions semblent en pause depuis la fin de saison. Le club doit également gérer d’autres priorités liées à l’effectif et à la reconstruction après la non-accession en Ligue 1. Cette incertitude autour du banc ne fait qu’ajouter un degré supplémentaire de complexité à la préparation de la saison à venir. Pour l’heure, aucune tendance définitive ne se dégage, et le flou demeure total autour de l’avenir du technicien stéphanois.