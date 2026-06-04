Annoncé un temps dans le viseur de l’ASSE, Steve Ngoura (21 ans) ne devrait finalement pas rejoindre le Forez cet été. En revanche, le jeune attaquant du Cercle Bruges continue de séduire plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1, dont le RC Lens et l’AS Monaco.

L’un des talents offensifs les plus surveillés du championnat belge pourrait bien animer le mercato estival. À seulement 21 ans, Steve Ngoura vient de franchir un cap important dans sa carrière et ses performances ne laissent pas insensibles plusieurs formations françaises. Formé au Havre, l’attaquant français des U21 sort de la saison la plus aboutie de son jeune parcours professionnel sous les couleurs du Cercle Bruges.

Dans un championnat réputé pour mettre en lumière les jeunes talents, le buteur a confirmé tous les espoirs placés en lui. Avec sept buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, Steve Ngoura s’est imposé comme l’un des éléments offensifs les plus prometteurs de son équipe. Sa capacité à faire des différences, son activité dans le pressing et sa marge de progression attirent désormais l’attention bien au-delà de la Belgique.

L’ASSE passe son tour, le RC Lens prend le sien !

Ces dernières semaines, le nom de Steve Ngoura a été associé à l’ASSE. Les Verts, toujours à l’affût de jeunes profils à fort potentiel, avaient été cités parmi les clubs intéressés. Mais selon Média Foot, cette piste ne figure pas parmi les priorités du recrutement stéphanois. Malgré les qualités du joueur, les dirigeants de l’ASSE auraient choisi d’explorer d’autres options pour renforcer leur secteur offensif. Une décision qui pourrait ouvrir la porte à d’autres prétendants.

Parmi les clubs les plus attentifs figure désormais le RC Lens. Les Sang et Or apprécient particulièrement le profil du joueur et suivent de près son évolution. Dans un contexte où plusieurs mouvements sont attendus dans l’effectif lensois après le départ annoncé de Pierre Sage, Steve Ngoura représente un investissement séduisant. Son âge, son potentiel de développement et son expérience déjà intéressante au plus haut niveau correspondent parfaitement à la stratégie sportive habituellement privilégiée dans l’Artois. Le dossier pourrait rapidement prendre de l’épaisseur si les dirigeants décident de passer à l’offensive.

L’AS Monaco toujours présent

Mais le RC Lens devra composer avec une concurrence de taille. Déjà intéressée lors du mercato hivernal, l’AS Monaco continue d’observer attentivement la progression du jeune attaquant. Le club de la Principauté reste fidèle à sa politique de recrutement axée sur les jeunes talents à fort potentiel et voit en Steve Ngoura un joueur capable de s’inscrire dans cette logique de développement et de valorisation.

Sous contrat avec le Cercle Bruges jusqu’en juin 2028, Steve Ngoura bénéficie d’une situation stable. Son prix reste toutefois accessible pour les standards de la Ligue 1. Estimé aux alentours de 3 millions d’euros, l’attaquant représente une opportunité intéressante pour plusieurs clubs français à la recherche d’un profil jeune, déjà performant et doté d’une importante marge de progression. Le mercato est encore long, mais une chose semble désormais acquise : si l’ASSE s’est éloignée du dossier, le RC Lens et Monaco n’ont certainement pas dit leur dernier mot.