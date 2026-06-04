ASSE : Kilmer Sports sort du silence, Tanenbaum répond à la colère des supporters

Le propriétaire de l’ASSE Larry Tanenbaum vient de sortir du silence ce jeudi, six jours après la défaite à Nice et la non remontée du club en Ligue 1. Avec un message fort : il prône la patience et loue le travail et les compétences de Kilmer Sports…

Les groupes de supporters de l’ASSE avaient publié un communiqué commun mardi en demandant des changements à la tête du club. A la lecture de la lettre publiée ce jeudi par Larry Tanenbaum, ils risquent d’être déçus. Le milliardaire canadien s’appuie sur son expérience dans le monde du sport pour prôner la stabilité et la vision à long terme. Il demande donc de la patience…

« Notre engagement envers l’AS Saint-Étienne est inébranlable. Nous sommes ici parce que ce club est unique : par son histoire, ses supporters, son stade, sa ville et sa place dans le football français. Nous savons ce que représente l’ASSE, sur le terrain mais aussi dans la vie de cette ville et de ce territoire, et nous mesurons pleinement la responsabilité que cela implique. Le chemin devant nous exige de l’ambition, mais aussi de la constance. Il demande de croire à un projet à long terme et d’avoir la discipline nécessaire pour le mener jusqu’au bout. Ces principes m’ont guidé tout au long de ma carrière dans le sport, et ils continueront de guider notre travail à l’AS Saint-Étienne.

Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires, et pour son avenir. »

L’exemple à suivre pour l’ASSE : les Toronto Raptors

Tanembaum ajoute : « En plus de trente ans dans le sport professionnel, j’ai appris que les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Elles reposent sur la stabilité, la patience, l’investissement et la capacité à rester fidèle à un cap, même lorsque les progrès ne sont pas immédiats. Je l’ai vécu directement avec les Toronto Raptors et le Toronto FC. Dans les deux cas, les accomplissements majeurs ne sont arrivés qu’après plusieurs années de travail et de continuité dans l’organisation.

Cette expérience nourrit ma conviction aujourd’hui. La responsabilité d’un actionnaire n’est pas de réagir à chaque événement, encore moins à chaque émotion. Elle est plutôt de donner une direction, d’apporter les moyens nécessaires et de garantir de la stabilité, tout en s’assurant que le club est dirigé par des personnes compétentes, partageant une même vision de son avenir.

Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à Saint-Étienne, nous l’avons fait sur la base d’une vision de long terme. Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès, en s’appuyant sur une gouvernance solide, des choix cohérents, tout en préservant une identité forte. »

Confiance en Gazidis and co

Le milliardaire canadien estime que KSV s’appuie sur des gens compétents pour ramener l’ASSE là où elle devrait être… « L’ASSE est un club immense, avec une histoire unique et une place particulière dans le football français. Mais lorsque nous sommes arrivés, le club ne disposait pas encore, dans tous les domaines, des standards que nous voulons et devons collectivement lui donner. Un travail structurel profond est nécessaire pour renforcer les bases d’un club moderne, stable et performant.

C’est ce travail qui est aujourd’hui engagé. Il n’est pas toujours visible, et il ne se traduit pas toujours immédiatement dans les résultats. Je comprends parfaitement que parler de moyen et de long terme puisse être difficile et même frustrant pour vous, en particulier après une déception sportive. Mais c’est ainsi que se construisent les organisations solides.

À l’AS Saint-Étienne, j’ai la conviction que nous avons les bases pour bâtir quelque chose de fort et de durable. Nous pouvons nous appuyer sur des femmes et des hommes talentueux et engagés à tous les niveaux du club, et nous restons concentrés sur le renforcement de l’ASSE dans chaque domaine. Comme toute organisation sportive ambitieuse, nous devons continuer à apprendre, à progresser et à nous imposer les plus hauts standards. Nous devons aussi, sans doute, mieux expliquer notre vision et le travail en cours pour accompagner le développement du club dans la durée. »

A la lecture de cette lettre, tout laisse donc à penser que Tanenbaum va continuer de faire confiance à Ivan Gazidis, Huss Fahmy, Jaeson Rosenfeld, Donough Holohan et à l’organisation en place. On ne change pas une équipe qui perd, diront les mauvaises langues ! La principale inconnue, aujourd’hui, semble être le sort réservé à Philippe Montanier, qui a échoué dans sa mission et n’est plus sous contrat. Un Montanier qui avait pourtant remarquablement redressé la barre alors qu’Eirik Horneland fonçait droit dans le mur, mais qui a été rattrapé par beaucoup de choses (blessures, lacunes de l’effectif, état d’esprit du groupe) lors des dernières semaines…