Pierre Sage sur le départ, le RC Lens commence à préparer la suite sur le banc. Deux nouveaux noms ont fleuri.

Le chantier du futur entraîneur est désormais lancé au RC Lens. Avec le départ annoncé de Pierre Sage, les dirigeants artésiens multiplient les pistes afin de préparer au mieux la prochaine saison. Et si plusieurs candidats ont déjà été évoqués ces derniers jours, la liste continue de s’allonger.

Depuis l’annonce du changement à venir sur le banc lensois, plusieurs profils ont été associés au club nordiste. Sébastien Pocognoli, Alou Diarra, Patrick Vieira ou encore Olivier Pantaloni figurent parmi les techniciens étudiés par la direction. Mais selon les dernières informations, deux nouveaux noms ont pris de l’épaisseur.

Alexandre Dujeux dans le viseur du RC Lens

D’après L’Équipe, Alexandre Dujeux fait partie des entraîneurs suivis par le RC Lens. Le technicien de 50 ans vient de tourner la page avec Angers après plusieurs saisons remarquées à la tête du SCO. Sa capacité à tirer le meilleur d’effectifs limités et son profil de bâtisseur séduiraient plusieurs clubs de Ligue 1.

Toutefois, le RC Lens n’est pas seul sur ce dossier. Toujours selon le quotidien sportif, l’OGC Nice disposerait actuellement d’une longueur d’avance pour attirer l’ancien défenseur. Même si aucune décision n’a encore été prise, cette concurrence pourrait compliquer la tâche des Sang et Or dans ce dossier.

Wilfried Nancy, une piste qui refait surface

Autre nom apparu ces dernières heures : celui de Wilfried Nancy. Le technicien franco-canadien continue de bénéficier d’une excellente réputation malgré une expérience plus contrastée lors de son passage au Celtic. Selon Jeunes Footeux, son travail en MLS a fortement renforcé sa cote auprès de nombreux décideurs. Son profil moderne, tourné vers le jeu et le développement des joueurs, correspond à plusieurs critères recherchés par les clubs ambitieux.

Fait intéressant, Wilfried Nancy n’est pas un inconnu pour Kilmer Sports Ventures. Avant l’arrivée d’Erik Horneland puis de Philippe Montanier à l’ASSE, son nom figurait déjà parmi les pistes sérieusement étudiées par les propriétaires des Verts. Un élément qui confirme l’intérêt grandissant autour de cet entraîneur dont la trajectoire continue d’être scrutée avec attention en Europe.

Le choix du successeur de Pierre Sage sera déterminant pour l’avenir du projet lensois. Entre des profils expérimentés comme Alexandre Dujeux et des techniciens plus innovants à l’image de Wilfried Nancy, les dirigeants disposent de plusieurs options pour lancer un nouveau cycle. Une chose est sûre : les prochaines semaines s’annoncent décisives. Alors que le mercato des joueurs commence déjà à s’animer dans l’Artois, le dossier du futur entraîneur reste la priorité absolue du RC Lens.