Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, Martin Adeline (23 ans) est bien parti pour rester à Troyes malgré l’intérêt du RC Lens et du RC Strasbourg au mercato.

Le départ de Pierre Sage pourrait avoir des conséquences plus importantes que prévu au RC Lens. Tandis que les dirigeants cherchent toujours le futur entraîneur des Sang et Or, certains dossiers du mercato commencent déjà à se compliquer.

Parmi eux figure celui de Martin Adeline. Auteur d’une saison remarquée avec Troyes, le milieu de terrain est suivi de près par le RC Lens mais aussi par le RC Strasbourg. Son profil, apprécié pour sa qualité technique et sa marge de progression, avait attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1. Mais selon nos informations, un transfert semble aujourd’hui avoir pris du plomb dans l’aile.

Martin Adeline se voit rester à Troyes

Le joueur de 23 ans a récemment prolongé son contrat avec l’ESTAC grâce à une clause automatique activée lors de la montée du club en Ligue 1. Un élément important qui renforce naturellement la position du club aubois dans ce dossier.

Surtout, Martin Adeline se sentirait parfaitement épanoui à Troyes et n’aurait pas l’intention de changer d’air cet été. Malgré les approches de Lens et de Strasbourg, son souhait serait de poursuivre l’aventure avec l’ESTAC afin de découvrir l’élite sous les couleurs troyennes. Selon une source proche du dossier, la tendance est même très claire : « Il va rester ».

Le départ de Pierre Sage change la donne ?

Du côté du RC Lens, un autre élément a pesé dans la réflexion du joueur. Toujours selon nos informations, le départ de Pierre Sage aurait considérablement refroidi la piste menant à l’Artois. L’entraîneur représentait un argument important dans le projet sportif proposé au milieu de terrain. Son probable départ a créé une incertitude sur la future direction sportive du club et semble avoir freiné les discussions.

Dans le même temps, les échanges avec le RC Strasbourg seraient également à l’arrêt, ce qui renforce encore davantage la probabilité de voir Martin Adeline poursuivre son aventure à Troyes. Même si le mercato est encore long et que la situation peut évoluer, le destin d’Adeline semble donc lié à Troyes la saison prochaine.